投行观点：中外利差推升人民币，国内经济增长偏弱或令升值后劲不足--中金

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透北京5月13日 - 中国大型投资银行--中金公司最新发布的报告称，中外利差形成的套利带来资金流入中国和人民币升值压力，不过中国经济自主增长动能偏弱意味着近期较快的人民币升值速度难以持续。
最新研究报告指出，宽松的货币环境促使美国和日本的银行的信贷条件近期有所放松，从而使得中外利差带来套利空间。向前看，资本流入增加了国内货币供给，带来国内市场利率下行压力。国内经济增长动能偏弱，也不支持人民币继续较快升值。同时，外管局加大了对短期资本流入的监管和限制，有利于减缓资本流入和人民币升值压力。
“我们预计人民币升值速度将放缓，年底人民币兑美元中间价将升至6.13左右。”报告指出。
报告并称，近期人民币升值幅度较大，主要原因在于远期人民币贬值预期消失，凸显中外利差带来的套利空间。去年四季度十八大召开，中国经济增长企稳回升，导致中国的风险溢价下降，是人民币贬值预期消失的主要原因。无风险套利空间导致的资本流入，是人民币升值的主要推手。
今年以来，人民币升值势头强劲，外汇占款和结售汇数据亦均显示跨境资本汹涌流入，人民币兑美元中间价 和即期 均迭创汇改来历史新高，并在上周四即期价格最高触及6.1307元的新高。
中国央行上周发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率双向浮动弹性。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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