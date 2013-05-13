意大利政经：前总理贝鲁斯柯尼抨击地方法官，但支持莱塔政府

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透罗马5月11日 - 前意大利总理贝鲁斯柯尼周六在一场激烈的政治集会上对地方法官展开猛烈攻击，指控其试图对他做政治抺杀，但他誓言要继续支撑意大利中左派总理莱塔组成的联合政府。
“凡是没有遭遇过党派之争的人，都能一眼就看出那些有政治动机的地方法官，因为对我的憎恨和偏见而被蒙蔽，”他表示。
这场集会使得莱塔由向来不合的左派和右派所组成的联合政府更添紧张气氛。
然贝鲁斯柯尼表示，对莱塔的支持不变。他表示，莱塔已承诺会接受中右派减税数以十亿计欧元的要求。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月7日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高