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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 10:33 BJT

意大利政经：前总理贝鲁斯柯尼抨击地方法官，但支持莱塔政府

路透罗马5月11日 - 前意大利总理贝鲁斯柯尼周六在一场激烈的政治集会上对地方法官展开猛烈攻击，指控其试图对他做政治抺杀，但他誓言要继续支撑意大利中左派总理莱塔组成的联合政府。

“凡是没有遭遇过党派之争的人，都能一眼就看出那些有政治动机的地方法官，因为对我的憎恨和偏见而被蒙蔽，”他表示。

这场集会使得莱塔由向来不合的左派和右派所组成的联合政府更添紧张气氛。

然贝鲁斯柯尼表示，对莱塔的支持不变。他表示，莱塔已承诺会接受中右派减税数以十亿计欧元的要求。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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