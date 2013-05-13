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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 10:43 BJT

全球金市：金价下跌1%至接近两周低位，因美元上涨

0159GMT时，现货金 下跌17.10美元，至每盎司1,430.60美元，接近周五创下的4月24日以来最低水准1,420.61。今年以来金价下跌逾14%，因投资人把资金转进大涨的股市及美元。

“迄今，市场没有一件事预示黄金会上涨。金价必须升破1,487美元，才会出现向上修正，”Phillip Futures驻新加坡投资分析师Joyce Liu表示。

“CFTC数据显示对黄金的空头押注增加，因此对散户投机客释出另一个空头讯号。由于跌破1,440美元，或许会有一些技术性卖压。”

美国期金 下跌6.80美元至每盎司1,429.80美元。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，5月7日止当周对冲基金和基金经理人缩减对黄金期货和期权的多头押注，因金价走跌且黄金ETF资金外流。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五持仓量减少0.24%至1,051.65吨，周四时为小幅增加。目前持金量接近四年低位。(完)
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