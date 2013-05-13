全球金市：金价下跌1%至接近两周低位，因美元上涨

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
0159GMT时，现货金 下跌17.10美元，至每盎司1,430.60美元，接近周五创下的4月24日以来最低水准1,420.61。今年以来金价下跌逾14%，因投资人把资金转进大涨的股市及美元。
“迄今，市场没有一件事预示黄金会上涨。金价必须升破1,487美元，才会出现向上修正，”Phillip Futures驻新加坡投资分析师Joyce Liu表示。
“CFTC数据显示对黄金的空头押注增加，因此对散户投机客释出另一个空头讯号。由于跌破1,440美元，或许会有一些技术性卖压。”
美国期金 下跌6.80美元至每盎司1,429.80美元。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，5月7日止当周对冲基金和基金经理人缩减对黄金期货和期权的多头押注，因金价走跌且黄金ETF资金外流。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五持仓量减少0.24%至1,051.65吨，周四时为小幅增加。目前持金量接近四年低位。(完)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选