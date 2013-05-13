版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 10:45 BJT

台湾债市：RP利率大致持于低位，外资汇出趋势待明日确认影响性

路透台北5月13日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周一大致持于低位游走。虽然外资上周五因台币走贬而汇出，但其量能不大且交割日落于明日，今日市场资金宽松情势不变，短率没有大幅变化。

一票券商资金调度人士表示，整体市场资金充沛情形没有具体改善，且寿险端月初走钱的资金已然回流，资金水位有增无减，虽然多数附买回利率持于底部不变，部分超短天期公债RP仍有探底空间。外资汇出的情形暂时看来影响不大。

〞看起来6月中以前资金都会持续浮滥，对RP利率影响不大。〞一位证券商交易员表示。

他指出，6月底逢月底/季底，又有央行理监事会的召开，相信对货币市场的资金影响会逐渐显现，但在此之前，看不出有其他因素可改善资金宽裕的现况。

此外，交易人士也指出，公司债RP因承作天期通常较长，利率相对有所支撑，但公债RP看来仍有缓步下滑的空间，只是速度不会太快，本周以持平于底部看待。

〞(公债RP利率)这礼拜暂时在这里，我们今天没有特别压低，...慢慢来，反正有的是时间。〞前述票券商交易员表示。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分见成交于较大区间0.66-0.68%，上日在0.67-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.76-0.77%，上日在0.75-0.77%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.66-0.69%左右。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐