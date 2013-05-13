台湾债市：RP利率大致持于低位，外资汇出趋势待明日确认影响性

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透台北5月13日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周一大致持于低位游走。虽然外资上周五因台币走贬而汇出，但其量能不大且交割日落于明日，今日市场资金宽松情势不变，短率没有大幅变化。
一票券商资金调度人士表示，整体市场资金充沛情形没有具体改善，且寿险端月初走钱的资金已然回流，资金水位有增无减，虽然多数附买回利率持于底部不变，部分超短天期公债RP仍有探底空间。外资汇出的情形暂时看来影响不大。
〞看起来6月中以前资金都会持续浮滥，对RP利率影响不大。〞一位证券商交易员表示。
他指出，6月底逢月底/季底，又有央行理监事会的召开，相信对货币市场的资金影响会逐渐显现，但在此之前，看不出有其他因素可改善资金宽裕的现况。
此外，交易人士也指出，公司债RP因承作天期通常较长，利率相对有所支撑，但公债RP看来仍有缓步下滑的空间，只是速度不会太快，本周以持平于底部看待。
〞(公债RP利率)这礼拜暂时在这里，我们今天没有特别压低，...慢慢来，反正有的是时间。〞前述票券商交易员表示。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分见成交于较大区间0.66-0.68%，上日在0.67-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.76-0.77%，上日在0.75-0.77%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.66-0.69%左右。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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