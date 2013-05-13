《中国公开市场预测》继重启后明日将发270亿元三个月央票，收益率或走平

* 继上周再出山后，明日将发行270亿元三个月期央票

* 多数机构预期明日发行收益率或较前次走平

* 但考虑一二级存利差及机构需求较好，亦可能推低结果

路透北京5月13日 - 继上周央票“再次出山”后，中国央行公开市场将于周二发行270亿元人民币三个月期央票，多数机构预期明日发行收益率或走平。交易人士就此表示，鉴于其重启不足一周，市场仍在消化影响，监管层或更倾向于维稳政策。

不过也有受访机构指出，若维稳上周发行利率，一二级仍存利差；从路透了解到的情况部分机构需求较好，不能排除推低明日中标收益率可能性。交易员并称，将高度关注明日发行结果，因央票发行收益率可能释放的政策意图不可小觑。

“其实央票刚刚重启发行，所以我们觉得(发行收益率)一、两周之内应该都不会变的，感觉头一两周还是在一个观察期。”上海一银行交易员称。

她进一步指出，透过近期密集发布的多项指标来看，经济增长动力不强，而通胀近忧不大但远虑仍存，外部资金流入压力也不小，由此央行的每一步动向都将更为谨慎。“因为现在大家都盯着他们(央行)，所以有什么改变的话都会被市场充分解读的，甚至是过分解读。”

中国甫公布的4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票，规模在100亿元期限三个月，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%。

不过市场中也存在不同的观点，华北一银行交易员认为，目前二级市场上剩余期限近三个月的央票成交收益率基本在2.80%略上一点的水平，所以若维稳前次发行利率一二级将倒挂，所以预计明日结果可能会略低一点。

从路透目前了解到的情况看，不仅包括部分大型银行，另还不乏其他类型机构表现出参与明日央票发行意愿。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.8128%；二级市场，剩余期限0.2410年的央行票据1301001 最新成交报价在2.8101%。

中国央行上周重启了睽违近一年半的央票。虽因当周到期资金偏多净投放规模达到840亿元人民币，但其稳定流动性意图应未改。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

截止上周央票发行前，央行公开市场最后一次发行央票是在2011年12月27日，当日发行了40亿元的一年期央票，参考收益率3.4875%；最后一次三个月期央票发行日为2011年12月22日，发行量10亿元，参考收益率3.1618%。(完)