《全球金融焦点》虽无货币战，但量化宽松及日圆贬势之下的摩擦或蓄势待发

路透伦敦5月10日 - 多数投资人认为，日圆最新一波跌势是富裕世界印钞策略的副产品，并不是所谓的货币战争的蓄意升级，但它仍引发了可能出现新一轮摩擦的疑虑。

日圆兑美元 周五滑至四年低点，在过去六个月因激进刺激政策而跌逾20%的基础上进一步走低。美元甚至突破了挑战数周未果的100日圆重要心理关卡。

而就在日圆周五重贬之前，日本周遭的出口竞争对手已经在通过公开市场操作或者降息，来艰难保持本币汇率的竞争力，韩国周四降息即为一例。

虽然七国集团(G7)明显很紧张任何的汇率剧烈波动，但在周五的G7会议上只是重申立场，称央行合宜政策所造成的非刻意引导的汇率波动是可以接受的。

鉴于多数其他G7国家也在推行类似印钞行动，G7的态度或许在意料之中。但包括发展中大国的20国集团(G20)的上月会议也未提出反对，看来围绕此一议题的外交争议不大可能升级。

那么，巴西等其他新兴经济体过去几年对货币战争日益逼近的警告，是不得要领吗？ 这些警告声称，受创于信贷紧缩的西方经济体刻意拉低本币，来争取贸易利益以提升经济成长。

“我不会采用货币战争这种说辞。市场正在消化和反映的是央行政策，”全球最大资产管理业者贝莱德的欧洲及全球债券主管Scott Thiel表示。

Thiel称，美元兑日圆当前走势与美元自身因素同样相关；他预期日圆进一步走贬，一年内兑美元可能贬至120日圆。

由于美国经济数据相对优异、页岩资源开发带给美国经济的能源优势以及美国企业的资金汇回前景，他预料，美元将受惠于美联储可能率先收回量化宽松计画的事实。

“就收回量化宽松的顺序而言，美联储将最先，而日本央行将是最后。”

**QE泥淖和新兴市场**

因此，政策走向才是最大的推动力，而非对于均衡或合理汇价的信念。

“我们必须平静下来，了解到干预从未如此之大--这规模是绝对巨大的，”Thiel称，“历史上从没有过这么大的规模，因此很难去评估公平汇价。”

其他人则认为，日本在表面上是遵循着20国集团(G20)和国际货币基金组织(IMF)所设下的规范。

“不管汇价是100或200，G7和G20都做不了什么，因为日本是在遵守规定行事，”对冲基金SLJ Macro的创办人Stephen Li Jen称。

摩根大通资产管理的全球策略师Dan Morris表示，日圆下跌可能损及韩国和德国的出口商，但德国出口商可能已经习惯了因应强势货币，另外从较全面的角度来看，日圆只是在修正此前由危机带动的过度涨势。

“这符合基本面，是合理的--日圆之前太强了，”他说，补充称美元兑日圆在100-120日圆是能接受的。

Brown Brothers Harriman汇率策略师Marc Chandler说，G7更关切的是各成员国自身的情况，而不是它们之间在发生什么。

"主要的问题在各国内部，表现为撙节措施。”

但即便富裕国家印钞算不上货币战的某种升级，过去几年来这些措施一直在导致寻求回报高于国内市场的零或负利率的投资资本大量地涌进较小型的新兴经济体。

对这种资金流动出现逆转的不安情绪正在升温，许多人都在思索如果美联储未来一年开始缩小购债规模，那么这整个过程就有可能结束。

而如果日圆的加速下跌迫使亚洲决策者进一步压低本国利率向西方国家水平靠拢，以保住相对于日本的竞争力，那么资本流动转向的问题可能会更严重。有些人说，日圆加速贬值的情形恰类似于1997年的亚洲及新兴市场危机。

虽然许多新兴市场的环境与1997年已大有不同--采用汇率盯住机制的国家少了，收支更加平衡且外汇储备也增加了很多，但现在外国投资资金的流动规模也远远高于那个时候。

“进入这些国家的资本规模现已大幅增加，这意味着引燃物比以前多得多，就只差一丝火花了，”Jen表示。他补充说，最有可能成为导火索的仍然是美国减少印钞，而不是日本开始印钞。