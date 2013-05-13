美国企业：美联储正在就彭博记者获取终端客户数据一事进行调查

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透5月11日 - 包括美国联邦储备理事会和财政部在内的美国彭博资讯客户在周六展开调查，看是否存在保密信息泄漏问题。与此同时彭博对旗下记者访问客户数据的权限施加限制，并设置了一个合规监督职位，旨在减轻对于私密信息泄漏的担忧。
彭博是知名的财经数据和新闻公司，其电脑终端在华尔街得到广泛使用，该公司此前允许其记者查看某些有关终端使用情况的信息，包括客户何时最后一次登录、使用即时通讯(messaging)以及查询股票或债券等大类数据的频率。
彭博执行长Daniel Doctoroff 在周五的声明中表示，在接到一家客户投诉后，公司于上月对记者的数据访问权限进行了限制。
该客户是高盛 。之前一家新闻机构驻香港记者询问高盛某位合伙人的就业状态，称此人已有一段时间未曾登录。高盛发现记者访问的信息远比高盛知道的要多，其表示这些信息具有敏感性，不应让记者看到。
虽有一些人觉得这种担心有点过头，但这一消息还是让使用彭博终端的高盛和摩根大通 等华尔街公司以及美联储和一些美国政府部门，对自身敏感数据的私密性感到担忧。
美联储一位发言人周六表示，“我们正在调查，并与彭博接触以了解更多情况。”一位了解有关简报的消息人士称，财政部也在关注此事。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月7日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高