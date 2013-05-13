美国企业：美联储正在就彭博记者获取终端客户数据一事进行调查

路透5月11日 - 包括美国联邦储备理事会和财政部在内的美国彭博资讯客户在周六展开调查，看是否存在保密信息泄漏问题。与此同时彭博对旗下记者访问客户数据的权限施加限制，并设置了一个合规监督职位，旨在减轻对于私密信息泄漏的担忧。

彭博是知名的财经数据和新闻公司，其电脑终端在华尔街得到广泛使用，该公司此前允许其记者查看某些有关终端使用情况的信息，包括客户何时最后一次登录、使用即时通讯(messaging)以及查询股票或债券等大类数据的频率。

彭博执行长Daniel Doctoroff 在周五的声明中表示，在接到一家客户投诉后，公司于上月对记者的数据访问权限进行了限制。

该客户是高盛 。之前一家新闻机构驻香港记者询问高盛某位合伙人的就业状态，称此人已有一段时间未曾登录。高盛发现记者访问的信息远比高盛知道的要多，其表示这些信息具有敏感性，不应让记者看到。

虽有一些人觉得这种担心有点过头，但这一消息还是让使用彭博终端的高盛和摩根大通 等华尔街公司以及美联储和一些美国政府部门，对自身敏感数据的私密性感到担忧。

美联储一位发言人周六表示，“我们正在调查，并与彭博接触以了解更多情况。”一位了解有关简报的消息人士称，财政部也在关注此事。(完)