路透基点：金科地产获得16亿元人民币两年期银团贷款--RLPC

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点报导，深圳上市公司金科地产集团股份有限公司5月10日宣布，已经获得两家贷款方提供的16亿元人民币(2.6亿美元)两年期银团贷款。
中信银行和昆仑信托有限责任公司提供这笔贷款，各提供50%。
金科地产表示，贷款的年利率为9.7%。
这笔贷款通过金科控股子公司北京金科纳帕置业有限公司借入，资金用于北京金科纳帕的项目开发建设需要。
贷款由母公司金科地产提供担保，北京金科纳帕以融资项目的土地使用权提供部分抵押担保。
根据金科公告，北京金科纳帕2012年净亏损2,600万元人民币，2012年底时净资产为23亿元人民币。
未能联系到两家贷款方发表置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选