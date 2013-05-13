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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 11:50 BJT

路透基点：金科地产获得16亿元人民币两年期银团贷款--RLPC

路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点报导，深圳上市公司金科地产集团股份有限公司5月10日宣布，已经获得两家贷款方提供的16亿元人民币(2.6亿美元)两年期银团贷款。

中信银行和昆仑信托有限责任公司提供这笔贷款，各提供50%。

金科地产表示，贷款的年利率为9.7%。

这笔贷款通过金科控股子公司北京金科纳帕置业有限公司借入，资金用于北京金科纳帕的项目开发建设需要。

贷款由母公司金科地产提供担保，北京金科纳帕以融资项目的土地使用权提供部分抵押担保。

根据金科公告，北京金科纳帕2012年净亏损2,600万元人民币，2012年底时净资产为23亿元人民币。

未能联系到两家贷款方发表置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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