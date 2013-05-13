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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 11:17 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在窄幅区间内伺机而动，亚洲市场交投淡静

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* Hilsenrath关于美联储缩减量化宽松规模的文章的影响已经消退

* 关键支撑位1.2733美元前方有不错买兴的传言构成支持

* 该水准为1.2740-1.3243走势的61.8%回档位，上周五稳固守住

* 小时图阻力位在1.2995，若升越1.3000，则缓解下行压力

(完)

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