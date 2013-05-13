香港新股：合和香港房地产启动预先推介工作，拟筹资高至8亿美元

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透香港5月13日 - 香港地产及基建公司--合和实业 旗下香港房地产分支周一为其首次公开发售（IPO）启动预先推介工作，拟筹资高至8亿美元。
据路透获得的文件显示，合和香港房地产有限公司今天启动预先推介，具体集资额和上市时间表有待确定，而公司计划将是次IPO筹资所得资金，34%用于合和中心二期发展的资本开支，16%用于收购及发展合并物业及为潜在收购项目融资，26%用于偿还贷款等等。
瑞信 和中银国际负责合和香港房地产的IPO安排。新股编号为“0288.HK”。
据路透旗下IFR稍早的报导称，近期多家香港地产商分拆旗下香港业务于联交所主板上市，合共筹资高至16.9亿美元（约131亿港元）。
其中合和香港房地产香港IPO拟筹资高至8亿美元，由鹰君集团 分拆的朗廷酒店以及新世界发展 分拆的新世界酒店则以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，分别筹资高至5.89亿美元及3亿美元。
合和香港房地产主要业务包括物业投资、酒店及餐饮以及物业发展，主要投资物业包括湾仔合和中心及九龙湾九展中心，发展中项目则有合和中心二期及皇后大道东200号项目。公司于2012年度营业额约12亿港元，不包括税后公平值收益3.96亿港元。
稍早鹰君集团公布，其拟分拆上市的朗廷酒店投资集团每个股份合订单位的发售价区间为4.65-5.36港元。 今天展开路演，目标于5月底正式挂牌上市。
合和实业早盘中段升0.32%，报31.2港元；大市恒生指数 则跌0.78%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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