香港新股：合和香港房地产启动预先推介工作，拟筹资高至8亿美元

路透香港5月13日 - 香港地产及基建公司--合和实业 旗下香港房地产分支周一为其首次公开发售（IPO）启动预先推介工作，拟筹资高至8亿美元。

据路透获得的文件显示，合和香港房地产有限公司今天启动预先推介，具体集资额和上市时间表有待确定，而公司计划将是次IPO筹资所得资金，34%用于合和中心二期发展的资本开支，16%用于收购及发展合并物业及为潜在收购项目融资，26%用于偿还贷款等等。

瑞信 和中银国际负责合和香港房地产的IPO安排。新股编号为“0288.HK”。

据路透旗下IFR稍早的报导称，近期多家香港地产商分拆旗下香港业务于联交所主板上市，合共筹资高至16.9亿美元（约131亿港元）。

其中合和香港房地产香港IPO拟筹资高至8亿美元，由鹰君集团 分拆的朗廷酒店以及新世界发展 分拆的新世界酒店则以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，分别筹资高至5.89亿美元及3亿美元。

合和香港房地产主要业务包括物业投资、酒店及餐饮以及物业发展，主要投资物业包括湾仔合和中心及九龙湾九展中心，发展中项目则有合和中心二期及皇后大道东200号项目。公司于2012年度营业额约12亿港元，不包括税后公平值收益3.96亿港元。

稍早鹰君集团公布，其拟分拆上市的朗廷酒店投资集团每个股份合订单位的发售价区间为4.65-5.36港元。 今天展开路演，目标于5月底正式挂牌上市。