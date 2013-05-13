版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 11:33 BJT

中国债市动态：现券窄幅波动，静待4月工业及零售数据公布

路透上海5月13日 - 中国银行间债市周一现券早盘窄幅波动，交投也较为清淡，周末消息面相对平静，市场将更多注意力转向下午将公布的4月份工业增加值,投资及零售数据等，以从中找寻更多交易线索。

市场人士并指出，尽管央行公开市场上周重启三个月央票发行，但市场对货币政策的预期并未出现明显调整，如果经济数据显示弱复苏的局面仍持续，料债市亦暂难有大幅波动的空间。

“总体上比较平静，没啥变化，大家按自己的节奏，该买的买，该卖的卖，”上海一券商交易员称。

北京时间周一下午1:30,中国将公布4月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值等数据；路透综合27家机构预测中值结果显示，1-4月固定资产投资(不含农户)增幅估计在21%；4月工业增加值同比增幅为9.5%，零售总额料增长12.8%。

继上周央行时隔近一年半重启央票发行后，业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期一种。

剩余期限约9.78年的固息国债130005券最新成交收益率 在3.42%，与上日尾盘持平。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐