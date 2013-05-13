中国债市动态：现券窄幅波动，静待4月工业及零售数据公布

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透上海5月13日 - 中国银行间债市周一现券早盘窄幅波动，交投也较为清淡，周末消息面相对平静，市场将更多注意力转向下午将公布的4月份工业增加值,投资及零售数据等，以从中找寻更多交易线索。
市场人士并指出，尽管央行公开市场上周重启三个月央票发行，但市场对货币政策的预期并未出现明显调整，如果经济数据显示弱复苏的局面仍持续，料债市亦暂难有大幅波动的空间。
“总体上比较平静，没啥变化，大家按自己的节奏，该买的买，该卖的卖，”上海一券商交易员称。
北京时间周一下午1:30,中国将公布4月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值等数据；路透综合27家机构预测中值结果显示，1-4月固定资产投资(不含农户)增幅估计在21%；4月工业增加值同比增幅为9.5%，零售总额料增长12.8%。
继上周央行时隔近一年半重启央票发行后，业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期一种。
剩余期限约9.78年的固息国债130005券最新成交收益率 在3.42%，与上日尾盘持平。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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