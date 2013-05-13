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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 11:43 BJT

东京汇市：美元兑日圆在G7会议后升至四年半高点，且料进一步扬升

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2970    1.2992     -0.17     -1.70    1.3194
 美元/日圆                     101.89    101.58     +0.31    +17.47     86.74
 欧元/日圆                     132.16    131.97     +0.14    +15.46    114.46
 美元/瑞郎                     0.9586    0.9566     +0.21     +4.71    0.9155
 英镑/美元                     1.5349    1.5363     -0.09     -5.55    1.6251
 美元/加元                     1.0122    1.0098     +0.24     +2.03    0.9921
 澳元/美元                     0.9979    1.0020     -0.41     -3.98    1.0393
 新西兰元/美                   0.8283    0.8298     -0.18     +0.00    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.680   101.780     -0.10    +12.81    90.130
 新西兰元/日                   84.400    84.290     +0.13    -40.07   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.39    156.06     +0.21    +11.06    140.82
 澳元/新西兰                   1.2040    1.2068     -0.23     -3.99    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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