《交易视点》中国二季度利率债走势延续区间震荡--中信证券

路透北京5月14日 - 中国中信证券最新发布的2013年中期利率产品投资策略报告认为，尽管供需力量将发生转变，但在“弱复苏、温和通胀”的基本面组合下，中长期利率大幅上行和下行的空间均将有限，预计中长期利率产品收益率将继续呈窄幅震荡的态势，收益率曲线也将延续较为平坦的态势；预计10年国债收益率波动区间在3.4-3.7%附近。

**弱复苏与温和通胀**

一季度经济复苏偏弱，工业增加值和发电量同比都有所回落，然而，二季度后，新开工投资有望加速，推动经济增长回升；此外，去年二季度的低基数也将造成今年二季度经济同比增速回升。

从货币条件看，融资成本降低，今年广义货币增速有望略高于去年，将带动内需增长的小幅回升。全年经济增长将略高于去年，全年GDP增速有望达到7.9%左右。

由于经济仍处于弱复苏状态，短期内通胀的压力并不显着，二季度各月CPI同比很可能都低于3%；然而，猪肉价格的可能反弹以及CPI非食品价格的持续走高都将构成CPI上行的压力，年底CPI同比有可能回升到3-3.5%的区间。

**流动性中性**

由于公开市场进入到期高峰，资金持续流入也带来央行的被动投放，预计未来资金面总体上仍将偏宽松。但需要关注财政存款季节变动及其他关键时点因素对资金面造成的扰动。

在货币政策总体维持中性的情况下，利率市场化步伐可能进一步加快，存款利率上浮空间存在进一步扩大的可能性，并可能与存款利率的下调配合执行。但考虑到银行揽存压力仍然较大，多数银行或选择上浮到顶，对实际存款利率的影响较为有限。

基于中性货币政策预测，由于公开市场工具更具灵活性和针对性，准备金率工具使用的概率不大。货币市场利率作为货币政策中间目标的重要性提升，央行在未来一段时间内将主要采用正回购工具调控货币市场利率。

正回购利率基本上构成了货币市场利率波动的底部，预计7天回购利率的波动区间将在2.7-3.5%，波动中枢在3%附近。

**二季度利率产品投资策略**

尽管供需力量将发生转变，但在“弱复苏、温和通胀”的基本面组合下，中长期利率大幅上行和下行的空间均将有限，我们预计中长期利率产品收益率将继续呈窄幅震荡的态势，收益率曲线也将延续较为平坦的态势；预计10年国债收益率波动区间在3.4-3.7%附近，而5年期非国开金融债将在3.8%-4.2%的区间波动。

央行货币政策变动、金融市场监管收紧及海外市场风险情绪转变将是诱发利率产品收益率波幅增加的主要原因，需重点关注。

对交易型机构而言，当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部偏下位置，建议保持谨慎，等待收益率上行后的波段交易机会；对配置型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。(完)