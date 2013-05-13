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市场报道 | 2013年 5月 13日 星期一 11:47 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑弹升力道转弱，有跌破趋势线支撑之虞

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* 弹离2月低点形成的趋势线的走势转弱，走势偏空

* 多头力道薄弱意味着可能在不久后跌破趋势线

* 若跌穿，则0.84下方的停损单将使跌势加速

* 200日均线位于0.8253，可能是近期目标

* 可能先行上涨测试50日均线位置0.853，可在此上方设停损

* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/wum97t)(完)

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