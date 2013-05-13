《Wasik专栏》寻找高收益率的投资替代工具

**抵押房地产投资信托**

投资抵押贷款的REIT自2008年以来表现一直不错，这是因为融资利率不高，但人们却不怎么了解这类REIT。iShares FTSE NAREIT Mortgage PlusCapped Index 投资于Annaly Capital Management 等主要REIT。Annaly Capital Management购买抵押贷款转付证券及合约(mortgage pass-through certificates and obligations)。

这种特殊的REIT借钱购买抵押贷款支持证券(MBS)。与所有REIT一样，这类REIT必须把收益的90%交给股东。

目前该iShares基金的回报率为11%。缺点在于该基金要像股票一样交易，而且风险与标普500指数大致相同。该基金在截至6月8日一年内上涨24%，过去三年的年均回报率为15%。

**业主有限责任合伙**

不久之前这类工具只能通过经纪商购买，而且往往要支付高昂的佣金。如今这类工具包装在ETF当中，7-16%高回报率是值得考虑的地方。

Alerian MLP ETF 在截至5月8日的过去一年内上涨15%，持有一些大多投资于输油管公司的能源合伙企业。这档回报率几乎在6%的ETF可能不会与普通股走势一致，但若油价下降则倾向走跌。该ETF问世不到两年，太过年轻以致还没有相应的风险指标。

**高收益债券**

与公债不同的是，“垃圾”债券的权衡之处是以低信用评级交换高回报。评级在“B”或以下，这些公司仍需要出售债券，但违约的风险会更大。

高收益债券打包在Peritus High-Yield ETF等ETF中，可以发现信用风险有所分散。虽然Peritus基金进行积极操作，且费用率远高于其他基金，但其回报率达到8%。该基金的年度费用率为1.35%，而类似的指数型基金为0.4%。

该基金年内上涨13%，较其比较指标高出2个百分点，这在债券市场中显得十分突出。

就和所有债券持仓一样，投资该类基金必须密切观察利率动向。

投资组合服务公司MyPlanIQ.com的执行长兼创始人John Zhong建议，“要讲究策略，才能为最终上升的利率环境做好准备。”(完) (译文审校 张明钧)