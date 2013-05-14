《交易视点》中国信用债逐渐回归基本面主导--中信证券

路透北京5月14日 - 中国中信证券最新发布的2013年中期信用产品投资策略报告认为，在外部冲击过后，市场将逐渐回归基本面主导，温和复苏的基本面可能将驱动收益率的中枢小幅上移，曲线可能趋于陡峭化，调整幅度取决于经济的反弹力度，目前看，大幅上行的概率同样不高，票息可能将是投资的主要收入来源。

具体投资策略，建议按照30%、50%和20%的比例置配AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

**基本影响因素**

需求：外部冲击过后，信用债投资需求逐渐趋于平稳。

供给：各类信用净供给可能将维持高位，2季度供给将高于1季度。

经济复苏阶段信用利差趋于震荡上行，考虑到经济可能趋于温和复苏，关注信用债震荡调整的风险。

流动性维持基本平衡，关注外汇占款下行和财政存款上行的压力，央行公开市场操作仍将托底，但须关注阶段性趋紧的可能性。

信用风险：经济温和复苏有望支撑企业信用资质改善，信用事件可能集中于特定行业，在道德风险预期极强的市场环境中，信用事件的冲击愈发弱化。

曲线结构变动：可能出现陡峭化趋势。

收益率及信用利差变动：无论城投债还是低等级中票，信用等级利差均降至历史低位，进一步缩窄空间有限；而高等级债整体综合融资成本接近优惠贷款利率，弱复苏背景下，调整幅度可能较为有限。

在市场面临一定调整压力的环境下，需要关注低评级品种调整幅度高于高等级品种的可能性；城投债相对价值明显下降，其收益率阶段性底部明确。

外部冲击过后，市场将逐渐回归基本面主导，温和复苏的基本面可能将驱动收益率的中枢小幅上移，曲线可能趋于陡峭化，调整幅度取决于经济的反弹力度，目前来看，大幅上行的概率同样不高，票息可能将是投资的主要收入来源。

**投资策略——以防御为主**

类属配置：以信用产品为主，利率产品为辅；PPN和ABN仍有一定的溢价，市场需求的提升改善其流动性，可适度配置。

信用等级：低利差限制中低评级信用债投资价值，在市场弱势中的调整幅度可能更高；高等级品种拥有相对更高的安全边际，具有一定相对价值。

信用债的期限选择：建议将久期控制在3年以内，以防御为主。

投资时机选择：基本面温和复苏和资金面可能的微调使得5-6月信用债市场可能有一定程度的调整，但是需要关注增长和通胀反弹的力度可能不达预期带来的交易性机；

建议按照30%、50%和20%的比例置配AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

具体来说，AA+中票的3年期价值较高，因3y-1y利差有一定恢复，5y-3y利差则维持较低水平，建议建议以3年为主，采取子弹型策略。

而由于绝对利率较高，优质的城投债、公司债和中票仍可以适当配置，但建议放缓配置节奏，等待市场调整后择机配置。(完)