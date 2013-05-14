《交易视点》中国信用债逐渐回归基本面主导--中信证券

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月14日 - 中国中信证券最新发布的2013年中期信用产品投资策略报告认为，在外部冲击过后，市场将逐渐回归基本面主导，温和复苏的基本面可能将驱动收益率的中枢小幅上移，曲线可能趋于陡峭化，调整幅度取决于经济的反弹力度，目前看，大幅上行的概率同样不高，票息可能将是投资的主要收入来源。
具体投资策略，建议按照30%、50%和20%的比例置配AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。
**基本影响因素**
需求：外部冲击过后，信用债投资需求逐渐趋于平稳。
供给：各类信用净供给可能将维持高位，2季度供给将高于1季度。
经济复苏阶段信用利差趋于震荡上行，考虑到经济可能趋于温和复苏，关注信用债震荡调整的风险。
流动性维持基本平衡，关注外汇占款下行和财政存款上行的压力，央行公开市场操作仍将托底，但须关注阶段性趋紧的可能性。
信用风险：经济温和复苏有望支撑企业信用资质改善，信用事件可能集中于特定行业，在道德风险预期极强的市场环境中，信用事件的冲击愈发弱化。
曲线结构变动：可能出现陡峭化趋势。
收益率及信用利差变动：无论城投债还是低等级中票，信用等级利差均降至历史低位，进一步缩窄空间有限；而高等级债整体综合融资成本接近优惠贷款利率，弱复苏背景下，调整幅度可能较为有限。
在市场面临一定调整压力的环境下，需要关注低评级品种调整幅度高于高等级品种的可能性；城投债相对价值明显下降，其收益率阶段性底部明确。
外部冲击过后，市场将逐渐回归基本面主导，温和复苏的基本面可能将驱动收益率的中枢小幅上移，曲线可能趋于陡峭化，调整幅度取决于经济的反弹力度，目前来看，大幅上行的概率同样不高，票息可能将是投资的主要收入来源。
**投资策略——以防御为主**
类属配置：以信用产品为主，利率产品为辅；PPN和ABN仍有一定的溢价，市场需求的提升改善其流动性，可适度配置。
信用等级：低利差限制中低评级信用债投资价值，在市场弱势中的调整幅度可能更高；高等级品种拥有相对更高的安全边际，具有一定相对价值。
信用债的期限选择：建议将久期控制在3年以内，以防御为主。
投资时机选择：基本面温和复苏和资金面可能的微调使得5-6月信用债市场可能有一定程度的调整，但是需要关注增长和通胀反弹的力度可能不达预期带来的交易性机；
建议按照30%、50%和20%的比例置配AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。
具体来说，AA+中票的3年期价值较高，因3y-1y利差有一定恢复，5y-3y利差则维持较低水平，建议建议以3年为主，采取子弹型策略。
而由于绝对利率较高，优质的城投债、公司债和中票仍可以适当配置，但建议放缓配置节奏，等待市场调整后择机配置。(完)
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路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdKo0G 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdHlWb 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年