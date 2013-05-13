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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 12:24 BJT

中国货币市场：回购利率多小涨然资金仍宽，关注财税上缴影响但当前预期偏好

路透北京5月13日 - 中国银行间市场周一多数回购加权利率 小涨，然资金面整体仍偏宽。市场人士关注财税上缴影响，月内公开市场到期量较大，管理层或继续招标发行央票回笼资金，机构预期整体偏好。

“资金面挺宽，供给挺多，”上海一大型银行交易员称，“这周资金面应该还可以，央行还有发央票的动作；财税目前看也还好，后期还要看央票等发的情况。”

华东地区一商行交易员亦表示，当前资金供大于求；月内公开市场到期资金量大，外汇占款流入情况或亦乐观，个人预计5月财税对流动性的冲击或不及4月大。

当然，以上两位交易员也均表示，财税缴款的影响一定还是存在的，也有中小机构在借入七和14天期资金做准备。

继上周央行时隔近一年半重启央票发行后，业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期一种。

据路透统计显示，包括中国央行公开市场5月2日进行的300亿元人民币28天期正回购，5月公开市场央票和正回购合计到期5,050亿元人民币，其中央票2,300亿元，正回购2,750亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.1635 2.1377 +2.58

七天 2.8966 2.9710 -7.44

14天 3.0236 2.9705 +5.31 上交所债券回购

其中:隔夜 3.0200 2.5150 +50.50

七天 2.9700 1.5400 +143.00

14天 3.0200 2.8150 +20.50 回购定盘利率

其中:隔夜 2.1700 2.1697 +0.03

七天 2.9373 2.9781 -4.08

14天 3.0200 2.9900 +3.00 shibor

其中:隔夜 2.1573 2.1400 +1.73

七天 2.9010 2.9710 -7.00

三个月 3.8800 3.8802 -0.02 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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