中国货币市场：回购利率多小涨然资金仍宽，关注财税上缴影响但当前预期偏好

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透北京5月13日 - 中国银行间市场周一多数回购加权利率 小涨，然资金面整体仍偏宽。市场人士关注财税上缴影响，月内公开市场到期量较大，管理层或继续招标发行央票回笼资金，机构预期整体偏好。
“资金面挺宽，供给挺多，”上海一大型银行交易员称，“这周资金面应该还可以，央行还有发央票的动作；财税目前看也还好，后期还要看央票等发的情况。”
华东地区一商行交易员亦表示，当前资金供大于求；月内公开市场到期资金量大，外汇占款流入情况或亦乐观，个人预计5月财税对流动性的冲击或不及4月大。
当然，以上两位交易员也均表示，财税缴款的影响一定还是存在的，也有中小机构在借入七和14天期资金做准备。
继上周央行时隔近一年半重启央票发行后，业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期一种。
据路透统计显示，包括中国央行公开市场5月2日进行的300亿元人民币28天期正回购，5月公开市场央票和正回购合计到期5,050亿元人民币，其中央票2,300亿元，正回购2,750亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.1635 2.1377 +2.58
七天 2.8966 2.9710 -7.44
14天 3.0236 2.9705 +5.31 上交所债券回购
其中:隔夜 3.0200 2.5150 +50.50
七天 2.9700 1.5400 +143.00
14天 3.0200 2.8150 +20.50 回购定盘利率
其中:隔夜 2.1700 2.1697 +0.03
七天 2.9373 2.9781 -4.08
14天 3.0200 2.9900 +3.00 shibor
其中:隔夜 2.1573 2.1400 +1.73
七天 2.9010 2.9710 -7.00
三个月 3.8800 3.8802 -0.02 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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