中国汇市：人民币即期跟随中间价走软,但结汇压力仍偏强

* 人民币早盘即期随中间价走跌

* 净结汇仍是市场大方向

* M2数据超预期，境外资本流入短期支撑人民币

路透北京5月13日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价再次走跌。受隔夜美元指数上涨的影响，中间价下调逾50个点子。早盘交易区间较窄，净结汇仍占据客盘主力地位，交投较活络。

交易员认为，美国是否退出QE3(第三轮量化宽松)争论影响市场预期，隔夜美指出现较大涨幅，是人民币中间价续跌的主因。但在外管局加强资本流入管理的新规实施前，大量境外资本的流入仍会在短期内对人民币形成支撑。

“早盘美元买盘和卖盘都较活跃。开盘多空曾出现僵持，不久，美元买盘稍多...但市场大的方向仍是净结汇。”华南一股份银行交易员称。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.1476元，上日收报6.1417元。今日人民币兑美元中间价 为6.2072元，上日中间价为6.2016元。中间价系连续两个交易日下跌。

上述交易员分析认为，6.1450-6.1550是本周人民币市场价重要的观察区间。若人民币未明显贬破6.1550，其升值趋势将未遭破坏；但若汇价多维持在6.1450以上，则人民币升值趋势仍偏强。

交易员们还称，上周五公布的M2数据超预期，说明境外资本流入的压力依然较重。在外管局加强资本流入管理的新规实施之前，大量境外资本的流入仍会在短期内对人民币形成支撑。

上海一外资银行交易员说，在外管局新规生效之前，热钱仍然会不断流入对人民币形成一定支撑，甚至会利用最后的这一段时间，加重其流入规模。

中国人民银行上周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2) 同比增长16.1%，高于路透调查中值15.5%，创下自2011年3月以来的高点。

日圆兑美元和欧元周一再次下跌，周末的七国集团(G7)会议未直接抨击日本的积极货币宽松措施，让投资人放心继续抛售日圆。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2225/95，上日尾盘为6.2170。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1486/19元，上一交易日尾盘报6.1545元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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