《交易视点》海外降息潮涌，离岸人民债市仍将继续走强--中信证券

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月14日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，在海外降息和国内货币政策中性的环境下，人民币资产料仍将会受到海外投资者的青睐。同时，政府在人民币汇率上“开正路、堵旁门”，人民币汇率有望维持稳中有升的局面。
综合来看，报告对二季度离岸人民币债市的走势仍持乐观态度。
**国内监管机构采取措施应对热钱流入**
国家外汇管理局于5月6日发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（汇发 20号）。该通知要求：加强银行结售汇综合头寸管理；加强对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理。
上述措施有助于减少热钱通过“伪装贸易”渠道流入国内，同时增加市场购汇需求，减缓人民币升值压力。
此外，人民银行于5月9日重启央票发行，以对冲过剩流动性。投资者对人民币资产需求旺盛，推动点心债收益率全线下行。由于上周人民银行继续下调美元中间价，导致人民币汇率仍有强劲表现。海外投资者为获得beta，争抢各类离岸人民币债券。
受此推动，过去两周中信离岸人民币债券指数有上佳表现，指数平均收益率两周下行6bp至3.93%。
其中，近期表现最佳的是房地产债券。新城发展 、富力地产 及佳兆业 等房企发行的点心债收益率在过去两周都有明显下降。
**市场研判和投资策略**
中信宏观研究认为，在经济弱增长和通胀温和可控的背景下，国内基准利率单纯上调及下调的概率均不大，准备金率工具使用的概率也不大。
在海外降息和国内货币政策中性的环境下，我们认为人民币资产仍将会受到海外投资者的青睐。
同时，政府在人民币汇率上“开正路（以市场供求为基础确定美元中间价，并可能扩大人民币交易区间）、堵旁门（挤压对港出口贸易水分）”，人民币汇率有望维持稳中有升的局面。
综合上述因素，我们对二季度离岸人民币债市的走势仍持乐观态度。
**金轮天地信用分析**
该公司优势在于：商业策略独特，专注于开发地铁站或其他交通枢纽项目，利润率相对较高；2013年以来募资额超过12亿元，短期偿债有充足保障。
需关注的因素有：房地产调控对房地产行业的负面影响；金轮天地 的资产规模小、竞争力较弱；土地储备非常有限且投资性房地产占比较高，未来发展前景和盈利能力存在很大不确定。
综合考虑，金轮天地的中信内部评级为E2，相当于国内外部评级的A+级别。(完)
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路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年