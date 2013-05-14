《交易视点》正股仍然向好，但中国转债估值难继续提升--中信证券

路透北京5月14日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，近两周转债市场出现小幅反弹，后续正股向好、估值承压，转债有望跟随正股上涨，但估值继续提升的难度较大。 建议重点持有国电、工行、中行、石化、民生转债。

**转债指数继续上涨，偏股型转债估值扩大**

上周A股进一步反弹，上证指数涨幅1.9%，行业指数普遍上涨，汽车、食品等行业涨幅居前。转债指数上涨1.2%，走势好于正股0.3个百分点；转债成交量下滑20%，偏股型转债估值小幅扩大，反映出转债投资者的惜售情绪和对后市的积极预期。

金融数据好于预期，股市资金面有望改善，估值提升将继续推动股市上涨。（1）4月份新增贷款7929亿，社会融资总量1.75万亿，M1同比11.9%，M2同比16.1%，社会融资总量和货币增速超出市场预期，4月份工业增加值也可能好于预期，对股市将形成正面影响。

（2）政策层面，5月9日央行发布2013年一季度货币政策执行报告，表示将“统筹考虑稳增长、控通胀、防风险”，与2012年四季度货币政策执行报告相比，减少了“调结构”的表述，似乎表明稳增长的重要性进一步提升。

（3）资金层面，5月9日央行重启3月期央票发行，主要目的可能是对冲新增外汇占款，上周银行间1天/7天回购平均利率为2.4%/3.2%，资金面保持平稳。

股市流动性方面，华夏基金获批20亿RQFII额度，新的2000亿RQFII额度审批正式开闸，海外资金流入预期继续改善。

总体看，4月份经济数据可能好于预期，股市资金面利好继续存在，A股有望继续上涨，金融、地产、火电、可选消费行业中的低估值蓝筹股走势将相对较好。

风险方面，经济增速放缓、银行同业业务监管政策收紧将是潜在的风险因素，而IPO重启可能影响中小盘股票的估值，但对低估值的蓝筹股影响不大。

**偏股型转债估值较高，继续提升难度较大**

以2012年10月至今作为观察时间段，可以发现，当前重工、石化、工行、南山转债的转股溢价率位于区间70%分位数以上，估值的提升反映出转债投资者对后市的积极预期。

然而，工行、石化转债已经接近2013年1月份市场对经济存在强复苏预期时的估值水平，南山、重工转债由于正股深跌，转债估值已经高于1月份。

当前市场对全年经济的预期以弱复苏为主，偏股型转债的估值已经偏高，未来转债可能将随股市上涨，但估值继续提升的难度较大。

**转债投资策略**

在4月22日的周报中，我们认为宏观经济利空数据基本释放，股市资金面预期改善，短期内有望迎来反弹，并且转债相对信用债价值提升，因此建议加仓至中高仓位。

目前来看，近两周转债市场出现小幅反弹，后续正股向好、估值承压，转债有望跟随正股上涨，建议重点持有国电、工行、中行、石化、民生转债。

南山和重工转债所属行业为传统制造业，短期仍难盈利难以改善，当前价位可以轻仓持有。(完)