更新版 1-中国数据：工业和投资稍逊预期经济延续弱复苏，短期政策未见放松迹象

* 工业和投资稍逊预期，消费符合预期

* 调控新政后房地产投资仍持稳

* 政策未有放松迹象，结构调整将容忍低增速 (新增更多评论和细节)

路透北京5月13日 - 缺乏亮点的宏观数据进一步印证中国经济复苏乏力。尽管4月工业生产增速较上月低位小幅反弹，但仍略逊于市场预期；对经济拉动作用较大的投资增速亦不如预期。

不过，对于市场当前热议的放松货币政策，多数分析人士在宏观数据出炉后表示，尽管中国经济表现不尽人意，但在调结构之时对稍低的经济增速容忍度提高，短期诸如降息等放松政策可能性不太大。

中国国际经济交流中心研究员王军表示，工业增加值、投资消费的数据与此前的先行指标PMI表现比较吻合，验证中国经济弱复苏的判断。“不好也不是太坏，毕竟是在没有采取大的刺激政策下，依靠经济自身的动力发展。”

他并指出，从数据看，中国经济增长潜力下降的事实也符合此前的预期，相信市场也会慢慢适应中国经济增长放缓的现状，从政策面看并没有调整放松的迹象。

国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值和社会消费品零售总额分别同比增长9.3%和12.8%，分别略低于和持平于路透调查的预估中值；1-4月固定资产投资同比增长20.6%，路透调查中值为21%。

欲浏览中国工业增加值图表，请点选（link.reuters.com/xan97t）

广发银行高级交易员颜岩指出，工业同比增速较上月小幅反弹符合预期，不过中上游原料供给依然过剩，未来工业生产难见大幅反弹，挤泡沫是一个长期过程。固定资产投资保持较高增速，绝对额增长较大，基建项目依然是目前拉动经济增长的核心力量。

由于今日数据亮点不多，中国股市仍维持谨慎观望态势，沪综指 小幅收跌0.2%。

**短期政策放松可能不大**

尽管近期有关中国央行降息的预期有所升温，但基于决策层对经济增速容忍度提高，以及对刺激房价继续攀升和下半年通胀的担忧，短期内放松货币政策的可能性并不大。

“既然已经下定结构改革的决心，那这个药效肯定要慢一些，经济横着走也在所难免。”安信证券高级宏观分析师尤宏业同时指出，房地产的恢复还是很真实的，这也保证经济低也低不到哪去。

统计局数据显示，1-4月房地产开发投资同比增21.1%，高于固定资产投资整体增速；1-4月销售面积和销售额同比分别增长38%和59.8%，新开工面积增速则从1-3月的-2.7%转正，为1.9%。

国务院今年3月初进一步收紧对中国房地产市场的调控，各地细则在3月末4月初纷纷落地执行，北京等一线城市的调控较为严厉。分析人士指出，在严调控情况下房地产依然能保持较高增速，可能暗示全年房地产投资增速会保持稳定，固定资产投资仍会发挥经济稳定器作用。

中国上周公布数据显示，CPI(居民消费价格指数)同比涨幅基本在市场预期之中，通胀仍不构成当前中国经济的威胁；M2(广义货币供应量)意外高增速，而企业中长期贷款偏弱；进出口则再超预期，但出口数据可能受热钱流入等因素的扭曲而虚高。