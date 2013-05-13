重发-新闻稿：中国1-4月全国固定资产投资同比增长20.6%--国家统计局

(重发以补上漏字)
路透北京5月13日 - 以下为中国国家统计局周一公布的2013年1-4月份全国固定资产投资主要情况全文：
2013年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）91,319亿元，同比名义增长20.6%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）增长1.63%。
分产业看，1-4月份，第一产业投资1,770亿元，同比增长32.1%，增速比1-3月份加快0.7个百分点；第二产业投资39,118亿元，增长16.3%，增速加快0.1个百分点；第三产业投资50,431亿元，增长23.9%，增速回落0.6个百分点。
第二产业中，工业投资38,508亿元，增长17%，增速比1-3月份回落0.4个百分点；其中，采矿业投资2,425亿元，增长5.2%，增速加快2.5个百分点；制造业投资32,255亿元，增长18.4%，增速回落0.3个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资3,828亿元，增长13.6%，增速回落1.7个百分点。
分地区看，1-4月份，东部地区投资46,113亿元，同比增长19.2%，增速比1-3月份回落0.2个百分点；中部地区投资23,537亿元，增长24.1%，增速与上月持平；西部地区投资21,046亿元，增长23%，增速回落1.2个百分点。
分登记注册类型看，1-4月份，内资企业投资85,363亿元，同比增长21.4%，增速比1-3月份回落0.3个百分点；港澳台商投资2,751亿元，增长12.9%，增速加快0.1个百分点；外商投资2,793亿元，增长6%，增速回落3.9个百分点。
从项目隶属关系看，1-4月份，中央项目投资4,444亿元，同比增长8.5%，增速比1-3月份回落3.1个百分点；地方项目投资86,875亿元，增长21.3%，增速回落0.1个百分点。
从施工和新开工项目情况看，1-4月份，施工项目计划总投资523,775亿元，同比增长18.8%，增速比1-3月份回落0.3个百分点；新开工项目计划总投资75,114亿元，同比增长15.7%，增速加快1.7个百分点。
从到位资金情况看，1-4月份，到位资金121,940亿元，同比增长20.9%，增速比1-3月份加快1.3个百分点。其中，国家预算资金增长20.7%，增速回落1.1个百分点；国内贷款增长13.9%，增速加快2.8个百分点；自筹资金增长18.3%，增速加快1.3个百分点；利用外资下降0.2%，增速回落6.5个百分点；其他资金增长44.3%，增速加快1.5个百分点。（完）
(整理 沈燕; 审校 杨淑祯)