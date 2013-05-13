中国资管：上周419款银行理财产品发行，数量自回升到正常水平

路透北京5月13日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（5月4日-5月10日）51家银行共发行了419款理财产品，发行银行数较上期报告增加16家，产品发行量增加137款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共132款，市场占比为31.50%；非保本型理财产品共287款，市场占比为68.50%。

上周银行理财产品发行情况概览：

人民币债券和货币市场类 214款 +93款 4.09% -7个基点

外币债券和货币市场类 10款 +4款 1.76% +33个基点

结构性理财产品 6款 +1款 5.75% -63个基点

其他类理财产品 189款 +39款

其他类理财产品市场占比下滑至45.11%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 15款 -3款 3.49% +3个基点

1个月至3个月（含） 262款 +87款 4.12% -1个基点

3个月至6个月（含） 90款 +27款 4.22% -14个基点

6个月至1年（含） 49款 +25款 4.26% +11个基点

1年以上 2款 持平 5.93% +100个基点

其中人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率（%）

1个月以下 8 3.74% 3.3688

1个月至3个月 146 68.22% 3.9837

3个月至6个月 42 19.63% 4.4469

6个月至1年 17 7.94% 4.3515

1年以上 1 0.47% 4.85

**689款产品到期**

研究所监测数据显示，有689款产品到期，其中有181款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品共有19款，除了1款美元产品和2款澳元产品外，其余产品均为人民币产品。

到期收益率最高的产品为北京银行在2012年6月24日发行的“‘心喜’系列201140002号：人民币681天委托贷款债权理财产品”，投资币种为人民币，该产品投向信贷资产实现了7.50%的收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类315款，结构类29款。