台湾央行：共发行1,973.15亿台币存单，存单余额增7亿

标题新闻：土耳其电子及家电业者Vestel称洽谈收购日本东芝的电视机业务，但不确定能否成交
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路透台北5月13日 - 台湾央行周一公布，今日共发行1,973.15亿台币存单，若相较存单到期金额1,966.15亿，存单发行余额增加7亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,935.15
91天期 0.93 22
182天期 1.05 16
央行上日共发行797.2亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,642.95亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负48亿台币；累计至周日超额准备为349亿台币，加计前期1%的超额准备为1,180亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。