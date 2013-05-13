中国资管：上周32款集合信托产品发行，总计划募集73.55亿元

路透北京5月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月4-5月10日）共有15家信托公司发行了32款集合信托产品，总计划募集规模为73.55亿元。发行量环比增加2款，增幅为6.25%，继连续三周环比下降后终于略有上升。

其中，新时代信托发行了6款，发行数量居榜首；新华信托发行了4款；中融信托、四川信托、华信信托各发行了3款；渤海信托、爱建信托和方正东亚各发行了2款；大业信托、西藏信托、国元信托、中粮信托、安信信托、国联信托和外贸信托等7家信托公司各发行了1款。

32款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.30亿元，环比增加0.06亿元，增幅为2.62%。上周发行的信托产品总计划募集规模为73.55亿元，环比增加6.36亿元，增幅为9.46%。

募集规模最大的是中融信托发行的“中融-创鸿集团-佛山创鸿广场集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元，期限为18个月，最高预期收益率为10.50%，这是一款房地产领域的股权投资类产品。

从资金运用领域来看，工商企业领域的产品发行了12款，居首位；房地产领域的产品发行了11款；基础设施领域的产品发行了7款；证券投资和其他领域的产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了14款；权益投资类产品发行了7款；股权投资和组合运用类产品各发行了4款；证券投资、债权投资和其他类产品各发行了1款。

从期限上看，32款新发产品中有31款均公布了期限，平均期限为19.55个月，环比缩短3.05个月。

从期限上看，上周30款新发产品均公布了期限，平均期限为22.60个月，环比缩短1.22个月。12个月和24个月期产品最高预期收益率为分别为8.60%和9.80%。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 13款 8.91% +0.31个百分点

18个月期 1款 10.05% ~

24个月期 15款 10.21% +0.41个百分点

36个月期 2款 12.50% +2.20个百分点

（ ~ 表示数据不可得）

**信托市场一周动态：信托风险备受关注**

集合信托风险事件最近频频发生。

中信信托的三峡全通项目、舒斯贝尔项目的最后处置，非但没让投资者松一口气，反而让投资者更加关注持有的信托产品存在的风险，部分存在隐患的项目频频被媒体挖出。

按照去年的经验，出现问题的项目主要有四类：融资方或关联方涉及民间借贷的项目、融资方资金投向不明或不真实的项目、质押物或者抵押物价值下滑迅速的项目和事前融资方对房地产行业过于乐观的房地产项目。

但从目前的监测来看，出现问题的项目还是极少的。如果一味地对风险进行渲染，可能不仅会影响信托销售，而且会使投资者对存在问题的项目过度反应，甚至对一些未出现问题的项目也心有疑虑，将项目的问题扩大化或者使本没有问题的项目出现问题，不利于整个信托行业的发展。在这种情况下，各信托公司和销售机构应该做好信息披露工作和投资者教育工作。

**成立集合信托产品24款，平均成立规模2.02亿元**

上周共有21家信托公司成立了28款集合信托产品，成立数量环比增加4款，增幅为14.29%。

上述21款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.44亿元，环比增加0.41亿元，增幅为20.48%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为68.29亿元，环比增加19.71亿元，增幅为40.56%。

其中，交银国信成立的“交银国信-马鞍山万达股权受益权投资集合资金信托”募集资金规模最大，为10.00亿元，这是一款房地产领域的权益投资类产品。

17款新成立产品公布了期限，平均期限为24.71个月，环比延长4.40个月。本周共有8款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.90%，环比上升个0.73百分点。