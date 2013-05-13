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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 15:50 BJT

欧洲经济：法国的财政调整仍有任务未完--IMF

路透米兰5月13日 - 国际货币基金组织(IMF)财政事务部门的负责人Carlo Cottarelli周一表示，意大利和德国财政调整已经进行了大半，而法国则仍有任务未完。

“应该以适当的速度进行财政调整，”他说。

Cottarelli在一会议上称，“也要避免过度进行财政调整，否则会伤及经济。”(完)

(编译 田建华; 审校 沈以文)
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