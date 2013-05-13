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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 15:59 BJT

欧洲金融：欧洲央行可能把存款利率降至负值来扶持经济--管委维斯科

“委员会成员都同意需要谨慎考量，在这种情况下或降低(存款)利率。”维斯科在接受CNBC采访时称。

“我们认为--我个人认为这会有效，经济上允许。技术上而言，我们有可动用的工具也做好了干预的准备。或许会有意外的后果--我们知道或许要面对这个问题，不过我们知道如何处理。”

本月欧洲央行维持存款利率在零水准，下调主要再融资利率至纪录低位0.5%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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