中国债市：利率互换涨幅缩减，经济数据欠佳令上行乏力

路透上海5月13日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一早盘一度走升，因市场对美联储(FED)缩减购债规模并逐步退出宽松政策的预期日渐升温，而午后公布的中国工业和投资数据欠佳，又拉动IRS缩减涨幅。

交易员指出，目前市场对政策面和经济基本面的预期相对稳定，这令IRS始终难出现趋势性的方向，更多地表现为短期甚至日内的小波段走势，预计这一震荡格局短期难改。

“今天冲高回落吧，早上主要是受美联储(宽松)政策退出(预期)的影响，涨了一下，五年的最高到3.53%，下午(中国经济)数据又不太好，又回到3.49%左右。”

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治上周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应缩减购债计划，以降低继续扩大资产负债表的风险，并指出美联储上次会议声明明确说明，其可能改变购债速度。

缺乏亮点的宏观数据进一步印证中国经济复苏乏力。尽管4月工业生产增速较上月低位小幅反弹，但仍略逊于市场预期；对经济拉动作用较大的投资增速亦不如预期。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.2563/ 3.3563 3.2300/ 3.3063 3.3350/ 3.4125 3.4575/ 3.5463 3.4740/ 3.6680 周五 3.2410/ 3.3430 3.2258/ 3.3083 3.2975/ 3.3883 3.4133/ 3.4983 3.4290/ 3.6910 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0153/=0.0133 +0.0042/-0.0020 +0.0375/+0.0242 +0.0442/+0.0480 +0.0450/-0.0230

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。