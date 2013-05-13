台湾新债：中钢将发行15年公司债，年限平台湾公司债发行史纪录

标题新闻：土耳其电子及家电业者Vestel称洽谈收购日本东芝的电视机业务，但不确定能否成交
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月13日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周一表示，将在5月底标售发行年期长达15年的无担保公司债。此举创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。
根据柜买中心的统计，此前仅有国营的台湾电力曾在2006年发过一期15年公司债。
中钢财务副总林中义对路透表示，主要是考虑目前债券殖利率处于低档，再往下空间有限，因此逢低取得低成本的长期资金。
“我们有问过，(买盘)能吃多少15年？估计有50亿台币。”他说。
中钢指出，本次标售的公司债总额达200亿台币，发行年期规划为七年、10年以及15年。
中钢是在去年底的董事会通过，今年将发行上限200亿台币的无担保公司债，用以充实营运资金。当时决定的发行年期为七年(含)以上。
中钢曾在去年5月标售总额200亿台币的公司债，七年及10年期券分别以1.37%、1.50%定价，发行量各为50亿、150亿台币。
中华信评甫于日前将中钢无担债发行评等由"twAA"调降为"twAA－"。 (完)
参看中钢相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。