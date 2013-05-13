台湾新债：中钢将发行15年公司债，年限平台湾公司债发行史纪录

路透台北5月13日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周一表示，将在5月底标售发行年期长达15年的无担保公司债。此举创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。

根据柜买中心的统计，此前仅有国营的台湾电力曾在2006年发过一期15年公司债。

中钢财务副总林中义对路透表示，主要是考虑目前债券殖利率处于低档，再往下空间有限，因此逢低取得低成本的长期资金。

“我们有问过，(买盘)能吃多少15年？估计有50亿台币。”他说。

中钢指出，本次标售的公司债总额达200亿台币，发行年期规划为七年、10年以及15年。

中钢是在去年底的董事会通过，今年将发行上限200亿台币的无担保公司债，用以充实营运资金。当时决定的发行年期为七年(含)以上。

中钢曾在去年5月标售总额200亿台币的公司债，七年及10年期券分别以1.37%、1.50%定价，发行量各为50亿、150亿台币。

中华信评甫于日前将中钢无担债发行评等由"twAA"调降为"twAA－"。 (完)