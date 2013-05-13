香港股市：恒生指数收低1.4%，平安保险大跌

标题新闻：土耳其电子及家电业者Vestel称洽谈收购日本东芝的电视机业务，但不确定能否成交
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平安保险 表现创2012年7月以来最差，股价跳水4.2%。中国证监会周五表示，将暂停平安证券保荐机构资格三个月，因其在2011年万福生科上市保荐工作中未勤勉尽责。
与大宗商品有关的类股表现亦疲弱，随着实货价格走低。紫金矿业 在香港下跌2.6%、在沪市下跌1%，因金价挫至约两周低位。中国海洋石油 下跌2.4%，布兰特原油周一跌向每桶103美元。
中国4月工业和投资稍低于预期，经济陷于弱复苏。中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值同比增速9.3%，消费增长12.8%，1-4月固定资产投资同比增长20.6%。 (完)
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* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。