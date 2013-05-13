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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 16:28 BJT

香港股市：恒生指数收低1.4%，平安保险大跌

平安保险 表现创2012年7月以来最差，股价跳水4.2%。中国证监会周五表示，将暂停平安证券保荐机构资格三个月，因其在2011年万福生科上市保荐工作中未勤勉尽责。

与大宗商品有关的类股表现亦疲弱，随着实货价格走低。紫金矿业 在香港下跌2.6%、在沪市下跌1%，因金价挫至约两周低位。中国海洋石油 下跌2.4%，布兰特原油周一跌向每桶103美元。

中国4月工业和投资稍低于预期，经济陷于弱复苏。中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值同比增速9.3%，消费增长12.8%，1-4月固定资产投资同比增长20.6%。 (完)
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