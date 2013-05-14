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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 09:19 BJT

中国公开市场：今日将进行520亿元28天期正回购操作--业内人士

路透上海5月14日 - 业内人士周二透露，中国人民银行今日将进行520亿元人民币28天期正回购操作。同时，继上周时隔一年半后重启央票发行，今日还将继续发行三个月期央票，发行规模270亿元。

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票，规模在100亿元期限三个月，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%。

除此之外，上周央行公开市场还进行了920亿元28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。据路透计算，当周央行公开市场净投放规模达到840亿元人民币。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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