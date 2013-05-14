中国公开市场：今日将进行520亿元28天期正回购操作--业内人士

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海5月14日 - 业内人士周二透露，中国人民银行今日将进行520亿元人民币28天期正回购操作。同时，继上周时隔一年半后重启央票发行，今日还将继续发行三个月期央票，发行规模270亿元。
随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票，规模在100亿元期限三个月，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%。
除此之外，上周央行公开市场还进行了920亿元28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。据路透计算，当周央行公开市场净投放规模达到840亿元人民币。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdKo0G 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdHlWb 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com