香港个股：长实称将取消“雍澄轩”酒店房间的所有相关临时及买卖合约

路透香港5月13日 - 香港主要发展商--长江实业 周一表示，将安排取消香港“雍澄轩”酒店房间的所有相关临时及买卖合约，因公司与证监会的相关法律见解分歧，将可能对有关酒店房间买卖的合法性带来不明朗因素。

长实在港股收盘后发表声明称，接获证监会的通知，认为有迹象指雍澄轩酒店房间的买卖安排构成一项集体投资计划，但长实则认为有排安排并不构成成一项集体投资计划，故无须申请认可。

“鉴于相关法律见解的分歧将可能对雍澄轩酒店房间买卖的合法性带来不明朗因素，从而可能对买方的业权持有、按揭安排或日后转让酒店房间造成影响，故此决定及与证监会同意安排取消酒店房间的所有相关《临时合约》及《买卖合约》。”长实的声明称。

长实2月时表示决定不再进行以商业信托形式分拆酒店套房业务上市之计划，改为将部分套房独立出售,并首先将其中一个位于葵涌的酒店套房项目"雍澄轩"的360个房间独立拆售。

但事件惹来不少争议。政府表示该项目的单位只可用作旅馆用途，并受旅馆牌照管制；而长实则指雍澄轩是"酒店投资项目"，拆售后雍澄轩的公共地方仍由酒店负责运作及管理，而所有入住的住客仍须按规定向酒店登记资料及缴交租用金，每间房间的内部陈设也需要符合消防条例。（完）

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