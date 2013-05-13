更新版 1-中国汇市：人民币即期跟随中间价收低,净结汇令成交价紧贴涨停价位

* 人民币早盘即期随中间价收跌 * 净结汇令成交价紧贴波幅上限 * 未对逊于预期的工业增加值等数据明显反应 * M2数据超预期，境外资本流入短期支撑人民币 (更新收盘报价和背景) 路透北京5月13日 - 人民币兑美元即期 周一跟随中间价再次收跌，受隔夜美 元指数上涨的影响，中间价下调逾50个点子，盘中交易区间较窄，净结汇压力则令成交价紧 贴今日波幅上限。另外，午间公布的逊于预期的工业增加值等数据并未对市场造成干扰。 交易员认为，美国是否退出QE3(第三轮量化宽松)争论影响市场预期，隔夜美指出现较 大涨幅，是人民币中间价续跌的主因。但在外管局加强资本流入管理的新规实施前，大量境 外资本的流入仍会在短期内对人民币形成支撑。 “早盘美元买盘和卖盘都较活跃。开盘多空曾出现僵持，不久，美元买盘稍多...但市 场大的方向仍是净结汇。”华南一股份银行交易员称。 上述交易员分析认为，6.1450-6.1550是本周人民币市场价重要的观察区间。若人民币 未明显贬破6.1550，其升值趋势将未遭破坏；但若汇价多维持在6.1450以上，则人民币升值 趋势仍偏强。 中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值和社会消费品零售总额分 别同比增长9.3%和12.8%，分别略低于和持平于路透调查的预估中值；1-4月固定资产投资同 比增长20.6%，路透调查中值为21%。 交易员们还称，上周五公布的M2数据超预期，说明境外资本流入的压力依然较重。在外 管局加强资本流入管理的新规实施之前，大量境外资本的流入仍会在短期内对人民币形成支 撑。 上海一外资银行交易员说，在外管局新规生效之前，热钱仍然会不断流入对人民币形成 一定支撑，甚至会利用最后的这一段时间，加重其流入规模。 中国人民银行上周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2) 同比增长1 6.1%，高于路透调查中值15.5%，创下自2011年3月以来的高点。 东京汇市日圆兑美元下跌，来到102日圆下方，周末的七国集团(G7)会议未直接抨击日 本的积极货币宽松措施，日圆短线料进一步下滑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1468 6.1417 -0.08% 中间价 6.2072 6.2016 -0.09% 日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 43 6.1455 6.1498 2013年来即期升贬值幅度 1.36% 1年期美元/人民币掉期升水 1,013 离岸人民币市场,北京时间16:32 今日 上日 1年期NDF 6.2250/80 6.2170 CNH即期 6.1453/60 6.1545 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航/李然; 审校 杨淑祯)