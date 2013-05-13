台湾汇市：台币兑美元连二日收跌至近一个月低位，随韩元紧跟日圆贬势

* 台币随韩元紧跟日圆贬势 * 午后出口商美元卖单出笼令跌幅缩减 * 后续关注央行动态 路透台北5月13日 - 台币兑美元 周一连续连第二日收贬，并创近一个月收盘低 位。交易员表示，日圆疲弱使得韩元和台币早盘双贬，不过出口商卖盘出笼阻碍台币贬势， 台币午后跌幅稍做收敛，然央行仍在尾盘干预助贬台币。 汇银人士表示，汇价两日急贬令出口商喜出望外，在29.800以上的卖盘纷纷出笼，也让 银行间的美元买盘在午后稍见收敛，转而卖出平仓。他们认为，台币连二日大贬也算符合众 多出口商的期待，不过后势是否能一举而过30的水位，则须视日圆和韩元汇价走势而定。 〞早上外资还是买美元的，不过下午大家看韩元贬的少了，不少外资有卖(美元)，〞一 位公营银行交易员表示。他们并预估，明日的台币/美元主要交易区间在29.750-29.850。 汇银人士也说，今日美元的买盘上午多来自外商以及油款，而出口商则是卖盘主要来源 。至于央行的动态，交易人士表示，央行似希望汇价能守稳在29.820以上，因此盘中在此价 位附近进场买入美元；但今日盘初的29.850以上价位多来自银行间美元买盘。 无本金交割远期外汇市场中，今日一个月内的美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 溢价较上交易日缩减，显示对台币看贬气氛转淡。指标台币/美元一个月期TWD1MNDF OR=报价盘末来到29.843/864左右，较上日收市价29.730走贬。 此外，午后公布外资仍旧买超台股 ，也令台币贬势缩减。台湾股市周一虽收跌0 .39%，创一个月以来最大单日跌幅，但证交所资料显示，外资及陆资今日在台股买超34.18 亿台币，连13日买超共936.56亿。 今日总计台北外汇及元大外汇成交量为17.75亿美元，较上日的20.49亿缩减。 韩国韩元兑美元 周一连续第三日走低，因为七国集团(G7)会议上未直接批评日本 的宽松计划，美元全线上扬。韩元兑美元 在本地市场上收报1,111.7，为4月25日 以来的最弱水准，上周五收盘价为1,106.1。 本周重要事件有周二费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景与货币政策发表演讲。周 四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话、美国费城联储总裁普洛瑟就经 济前景和货币政策发表讲话、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一餐会上就经济和货 币政策讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.920 29.800 29.750-29.960 29.950 12.19 14.46 元太外汇经纪公司 29.814 29.690 29.750-29.940 29.940 5.56 6.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.040/0.055 美元/台币六个月期 -0.105/-0.070 -0.085/-0.060 (完)