更新版 1-香港个股：长实与证监会达成和解，取消出售“雍澄轩”酒店项目

* 证监会拟兴讼，长实取消出售“雍澄轩”酒店项目

* 将向买家退还订金及付款兼付利息律师费 (新增细节和证监会声明)

路透香港5月13日 - 香港主要发展商--长江实业 周一宣布，“回收”已售出的360个葵涌“雍澄轩”酒店房间，并将向买方退还订金及任何部份付款连同利息，和1万港元作为律师及其他费用。

长实在港股收盘后发表声明称，接获证监会的通知，认为有迹象指雍澄轩酒店房间的买卖安排构成一项集体投资计划，但长实则认为有排安排并不构成成一项集体投资计划，故无须申请认可。

“鉴于相关法律见解的分歧将可能对雍澄轩酒店房间买卖的合法性带来不明朗因素，从而可能对买方的业权持有、按揭安排或日后转让酒店房间造成影响，故此决定及与证监会同意安排取消酒店房间的所有相关《临时合约》及《买卖合约》。”长实的声明称。

长实今天将会向所有“雍澄轩”酒店房间的买方发出取消合约的函件，并会向每名买方退还订金及任何部份付款，连同上述每笔款项由各自的缴款日期起计至5月30日止期间的利息（按香港上海汇丰银行最优惠利率(即5%)加2%年利率计算）；及提出以1万港元来付还任何合理律师及其他费用。上述款项将于本月底或之前付予买方。

证监会在另一份声明中称，有迹象指雍澄轩销售项目具备集体投资计划的各主要元素，其中包括酒店日常管理是交予另行委任的经营者代替买方执行，而酒店营运者将会掌控酒店管理和监督所需的各项主要职能，其中包括把客人编配至不同房间。

但长实不同意证监会的观点，认为买方对其房间拥有可有效行使的日常控制权，而雍澄轩销售项目实属一项房地产投资项目。

**“划时代”地产投资产品受争议**

长实2月时表示决定不再进行以商业信托形式分拆酒店套房业务上市之计划，改为将部分套房独立出售,并首先将其中一个位于葵涌的酒店套房项目“雍澄轩”的360个房间独立拆售。长实执行董事赵国雄当时更以“划时代”地产投资产品来形容，并指项目不是住宅项目，因此不受政府的特别印花税和15%的买家印花税的束缚，令不少投资者趋之若鹜，虽然拆售备受争议，但由于售价有可观折让，全数360个房间于两天内火速售罄。

“集体投资计划的投资者在投资前有权获得的资料，较本个案中投资者获提供的资料为多。证监会认为有关解决方案属合理的结果。方案若能落实，将可确保各方回复到交易前的状况。”证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示。

欧达礼续称：“证监会将会监察长实各方在取消销售项目方面的进度，以决定是否须要采取任何进一步行动。”

证监会早前曾通知长实各方，表示其拟根据《证券及期货条例》在原讼法庭展开法律程序，向法院申请颁令取消该销售项目，并向买方退回所有订金和所有部分付款。今天所达成的协议避免了在现阶段展开此等法律程序。（完）

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