欧洲金融：惠誉季度调查显示欧洲投资者认为危机尚未触底

(以下为信评机构惠誉于5月13日发布的新闻稿) 惠誉发布季度投资者调查显示，大多数受访的欧洲投资者相信，金融市场的涨势并没有反映欧元区疲弱的基本面。

持怀疑态度的投资者分为两派：29%的受访者认为金融市场目前的平静只是暂时的；另有30%的受访者表示金融市场呈现非理性的荣景，忽略了欧洲疲弱的经济前景。其余41%受访者认为，在欧洲央行及决策者的强力支持下，欧洲危机已经度过谷底。(完)