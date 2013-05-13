重发-金属期市：铜价上涨，中国工业增加值数据引发市场寄望宽松政策

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路透新加坡5月13日 - 伦铜周一上涨，此前中国公布4月工业和投资数据略低于预期，加深市场臆测最大金属消费国中国可能祭出更进一步宽松举措，从而支撑了铜的需求。

中国4月工业和投资稍低于预期，经济陷于弱复苏。中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值同比增速9.3%，消费增长12.8%，1-4月固定资产投资同比增长20.6%。

0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.40%至每吨7,404.75美元。上周五收在7,375美元，周线上涨将近2%。

上周三伦铜曾触及每吨7,480美元，为近一个月以来的最高位。

上海期交所期铜主力9月合约 攀升0.75%，收在每吨53,400元，之前曾触及53,770元的近一个月高位。

“与几个月前相比，我们仍处在需求相对强劲的阶段，但几周后就要进入非高峰阶段，这对价格是不利的，”渣打银行驻上海分析师Judy Zhu表示。

“最新走势是一波近期下跌趋势中的反弹，”她补充说。

本周将出炉的一系列经济数据将呈现好坏不一的全球经济图景，紧缩政策继续遏制欧元区经济活动，但宽松政策则帮助刺激日本经济成长。

美国经济信号改善，帮助重新激发投资者对工业金属的兴趣。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和资产管理公司在截至5月7日止的当周削减了铜期货和期权的净空头仓位。

沪铜近月期货合约自3月以来较主力合约处于升水，并于5月3日达到每吨440元的去年9月以来最高水平，周一报在每吨330元。这反映出第二季近期需求稳健。

0702 GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7404.75 29.75 +0.40 -6.61

上海期铜 53400 400 +0.75 -7.42

COMEX期铜 336.00 0.70 +0.21 -8.01

LME期铝 1877.75 5.75 +0.31 -9.33

上海期铝 14610 -40 -0.27 -4.79

LME期锌 1873.00 14.00 +0.75 -9.23

上海期锌 14575 -970 -6.24 -6.24

LME期镍 15496.00 136.00 +0.89 -9.67

LME期铅 2010.00 16.00 +0.80 -14.10

上海期铅 14060.00 -45.00 -0.32 -7.80

LME期锡 21050.00 225.00 +1.08 -10.04

LME/上海套利价差^ -385

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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