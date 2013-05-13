中国债市：现券中长端收益率微跌，经济数据疲弱略提振买意

路透上海5月13日 - 中国银行间债市周一现券中长端收益率略下行。午后公布的经济数据逊于预期，经济弱复苏形势得以确认，但券价前期已有上涨，利好已提前反应，今日数据公布仅略提振买盘，现券表现相对乏善可陈。

“(现券)长端收益率略下来了一点，但幅度不大，经济数据确认了经济复苏形势不稳，”广发银行交易员吴思捷称。

他并指出，相较午后IRS收益率波动幅度，现券价格上行动力略显不足，经济数据的疲乏仅提振了部分买意，目前市场多空基本处于均衡状态，收益率要进一步下行还需要更多利好刺激。

不过他也提到，虽然累积的获利颇为丰厚，现券收益率即便反弹，在经济复苏乏力的大背景下，反弹幅度也是有限的，如果因为一些突发事件刺激出现大幅反弹，比如之前的违规代持风波，反而是一个较好的买入时机。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。鉴于财政和货币政策对经济的支撑事实上一直处于偏宽松局面，因此业内人士预期，在房地产和通胀预期等种种因素制约下，政策面目前难有作为，加快改革才是硬道理。

上海另一商业银行交易员则指出，短期诸如降息等放松政策可能性不太大，现券下一步走向暂缺乏指引，接下来关注本周公开市场操作动向，尤其是三个月央票的发行总量。

继上周央行时隔近一年半重启央票发行后，业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期一种。

剩余期限约6.70年的固息国债130003加权均价对应收益率 为3.3320%，上一交易日加权均价对应收益率为3.3467%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1618 2.9022

上日 2.1377 2.9710

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9560/2.8940

国债参考率报价 2.8165/2.7645

金融债参考率报价 3.3560/3.2920(完)

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