更新版 1-中国货币市场：回购利率多小涨然资金仍宽，关注财税上缴影响但当前预期偏好

(新增收盘报价及成交量等数据)
路透北京/上海5月13日 - 中国银行间市场周一多数回购加权利率 小涨，然资金面整体仍偏宽。市场人士关注财税上缴影响，月内公开市场到期量较大，管理层或继续招标发行央票回笼资金，机构预期整体偏好。
“资金面挺宽，供给挺多，”上海一大型银行交易员称，“这周资金面应该还可以，央行还有发央票的动作；财税目前看也还好，后期还要看央票等发的情况。”
华东地区一商行交易员亦表示，当前资金供大于求；月内公开市场到期资金量大，外汇占款流入情况或亦乐观，个人预计5月财税对流动性的冲击或不及4月大。
当然，以上两位交易员也均表示，财税缴款的影响一定还是存在的，也有中小机构在借入七和14天期资金做准备。
继上周央行时隔近一年半重启央票发行后，中国央行公开市场最新公告显示，本周二将继续招标发行270亿元人民币三月期央票。
据路透统计显示，包括中国央行公开市场5月2日进行的300亿元人民币28天期正回购，5月公开市场央票和正回购合计到期5,050亿元人民币，其中央票2,300亿元，正回购2,750亿元。
今日银行间市场质押式回购总成交量为7,184.98亿元人民币，较上日的6,954.08亿元增加，其中隔夜品种成交6,355.29亿元，高于上日的6,122.22亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 2.1618 2.1377 +2.41 6,355.29
七天 2.9022 2.9710 -6.88 412.08
14天 3.0117 2.9705 +4.12 134.60
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.2550 2.5150 -26.00 1,822.38
七天 2.6050 1.5400 +106.50 280.32
14天 2.9000 2.8150 +8.50 14.87
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1700 2.1697 +0.03 --
七天 2.9373 2.9781 -4.08 --
14天 3.0200 2.9900 +3.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.1573 2.1400 +1.73 --
七天 2.9010 2.9710 -7.00 --
三个月 3.8800 3.8802 -0.02 --(完)
(发稿 曹巍浩/丁淑琴; 审校 杨淑祯/张喜良)