中国财政：4月财政收入同比增6.1%，财政支出增速跃升至18%--财政部

标题新闻：土耳其电子及家电业者Vestel称洽谈收购日本东芝的电视机业务，但不确定能否成交
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路透北京5月13日 - 经济放缓导致中国财政收入增速维持低位。中国财政部周一数据显示，4月全国公共财政收入11,431亿元人民币，同比增长6.1%，增速和上月持平。
财政部网站新闻稿显示，4月全国公共财政支出9,308亿元，同比增长18%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2013年4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
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财政收入 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9
财政支出 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。