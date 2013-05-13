重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料低于二级，弱复苏宽资金等续支撑

* 招标品种：国开行2013年第18-22期固息债二次增发

* 期限及金额：1/3/5/7/10年，总额至多300亿元人民币

* 招标时间：周二(14日

* 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数：8位 (银行、券商）

* 预测区间：3.18%-3.28%；3.66%-3.78%；3.85%-3.95%；3.97%-4.07%；4.09%-4.16%

* 预测均值：3.22%；3.73%；3.90%；4.03%；4.13%

路透上海5月13日 - 中国国家开发银行 周二将第二次增发18-22期固息债(福娃债)。路透调查显示，在公开市场重启三个月央票发行和诸多经济数据公布后，市场短期内看稳中国货币政策预期强劲。而经济弱复苏形势和相对宽松的资金面，则仍对新债发行构成支撑，明日增发债券收益率有望继续低于二级市场。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。 业内人士预期，在房地产和通胀预期等种种因素制约下，政策面目前难有作为，加快改革才是硬道理。

东北一银行交易员称，在中国经济弱复苏和宽资金等背景下，明日国开增发债有望维持此前一级市场热度。

北京一券商交易员也表示，具体到国开行新债，“福娃债”每个品种发行量不大，定期增发的发行方式，也利于巩固和吸引需求。正常市况下，新债收益率低于二级的可能性较大。

中债登国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年最新收益率分别报在3.2751%、3.7277%、3.9291%、4.0676%和4.1587%；明日增发债标的券中债最新估值多数与上述值接近，仅一年期品种报在3.2581%，与曲线差距稍为明显。

上周四央行公开市场发行了100亿元的三个月央票，为是时隔近一年半后的首次重启。本周公开市场一级交易商可继续上报三个月央票，同时正回购和逆回购亦在报送范围之列。

明日国开行增发债的具体条款如下：

第18-22期债第二次增发

---------------------------------------------------

发行总量 3/5/10年不超过60亿元

1/7年分别不超过50亿元和70亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 5月14日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/7年：多种价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 5月16日/4月11日

分销期 5月15日-5月16日

上市日 一年：5月20日；

三年、五年、七年和10年：5月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

上述债券首发和第一次增发情况如下：

18期 19期 20期 21期 22期

------------------------------------------------------------------------

4/9首发(亿元) 60 60 60 60 60

票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15%

4/23增发(亿元) 60 60 60 60 60

中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095%

-------------------------------------------------------------------------

上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，国开行保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。