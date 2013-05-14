《交易视点》战略上依然做多中国债市，以不变应万变--中金

路透北京5月14日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，尽管未来政策发展可能存在多种路径，但无论政策是左还是右，经济放缓的概率都大于经济回升的概率。经济放缓后，趋势而言，政策的大方向仍是放松。从债券投资策略而言，战略上依然是做多，以不变应万变。

**通胀：不见冬雪不探头**

前瞻性地看，我们认为年内通胀将保持温和，四季度之前CPI同比难以上升到3%以上。

食品方面，目前猪粮比和生猪存栏量已有见底迹象，能繁母猪数处于历史高位，猪肉价格反弹幅度将小于上两轮。禽类和蛋类生产周期短、门槛低，上涨空间也有限。与供给相比，需求对食品价格的影响更大。

首先，对套利行为的监管将导致企业存款增速放缓，企业存款增速超过居民存款增速的时点可能会延后，对应CPI食品同比回升的速度也较慢。

其次，中央反腐和居民收入放缓也将降低食品的需求。综合来看，5~9月食品同比将缓步回升，但在四季度之前仍将保持在6%以下。

非食品方面，服务类同比在二、三季度有望回落至2.2%附近，去年高基数效应权重较大的租房和自有住房同比有望出现回落，经济放缓使得劳动力成本相关分项的同比也有望从高位回落。

工业品方面，在美元走强的背景下，PPI同比难以出现明显的回升，而去年受国内资源价格改革影响，CPI工业品同比并未随PPI同比同步下跌，因此即使PPI同比在二季度反弹，CPI工业品同比也未必随之回升。

结合服务类同比2.2%和工业品同比1%的预测，9月末非食品同比约为1.5%左右，比目前小幅回落0.1 个百分点。如果按照食品6%和非食品1.5%的组合，CPI同比将在2.9%左右。

**对套利的监管加强将导致广义流动性增速放缓**

4月份金融数据有多处超出市场预期。首先，尽管贷款总体增量符合我们的预期，但增量结构较前期有较大变化，企业中长期贷款增量下降而票据融资大幅增加。

其次，社会融资增量高于预期，而委托/信托贷款和未贴现承兑汇票的高增长是主要原因。

第三，企业存款不降反增，使得M2增速超预期上升。如何解释承兑汇票、委托/信托贷款和企业存款三者的高增长？

我们认为一个合理的解释是企业在重复利用“存入保证金存款——开出承兑汇票——票据贴现——发放委托贷款或购买信托”的模式进行套利，这使得M2和社会融资高估了实体经济的流动性。

这种套利模式至少需要两个前提条件，一是票据贴现利率较低，留出套利空间；二是银行开具承兑汇票时对实际贸易背景的核实力度较弱。

目前来看，第一个条件仍将满足，而第二个条件则面临较大监管风险。如果对票据业务的监管加强，未来社会融资、企业存款和M2的增速都面临较大的下行风险。

近期另一类增长较快是跨境资本的套利行为，我们测算前4个月其规模可能在400~500亿美元左右。外管局新规将对套利资本相关的“热钱”流入产生较大限制，出口和外汇占款的增速都面临放缓的风险。

总而言之，由于国内外套利行为的存在，社会融资和外汇占款的增长存在虚高的部分，对套利行为的监管加强将导致包括社会融资和外汇占款在内的广义流动性增速出现放缓。

**以不变应万变**

上周迎来了多国央行的共同降息，包括欧央行、澳大利亚央行、芬兰央行、韩国央行和越南央行。在全球新一轮的降息潮当中，投资者比较关注中国央行是否会跟进，降息预期也有所增强。但上周央票重启仍显示央行对流动性的宽松以及由此导致的货币扩张保持警惕。

从历史来看，在M2与目标值差异扩大的时候，央行通常不会放松货币政策。除了货币层面以外，如果从实体经济以及PPI持续为负值来看，降息似乎也是有据可依。货币政策的两难，恰好是反映了实体经济的日渐萧条和金融套利的繁荣同时并存的困局。

在目前的经济形势下，货币政策面临着多重目标：包括推动人民币国际化，维持人民币相对稳定或者小幅升值；货币政策适度放松；不希望刺激房地产价格上涨和地方融资规模快速上升。

问题在于，在资金流动较为充分和自由的情况下，这些目标无法同时达到。未来可行的方式是限制资金的自由流动，或者提高资金自由流动的成本，包括限制贸易项下热钱和国内表外化融资。只有控制住金融套利的前提下，货币政策的放松才能够起到正面作用。

尽管未来政策的发展可能存在多种路径，但债券投资者核心的关注点仍是在经济的走向上。无论政策是左还是右，经济放缓的概率都大于经济回升的概率。经济放缓后，趋势而言，政策的大方向仍是放松。

从债券投资策略而言，战略上依然是做多，以不变应万变。(完)