《交易视点》中国转债投资坚持震荡市原则，波段与配置并重--中金

路透北京5月14日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，中国可转债市场投资继续坚持震荡市原则，“恐慌中买入，乐观中卖出”，波段与配置并重。

目前看，股市还不至于到乐观中卖出的地步，但开始进入阻力区域，加上保险转债发行预期将有所升温，建议投资者放慢低吸的节奏。

**宏观格局**

我们重申审视所处的宏观格局。我们认为，投资者需要关注如下几点：

第一，宏观经济转型周期映射到股市上就是股指震荡市与结构性行情并存。中国经济面临实体经济疲软和金融套利的繁荣同时并存的困局；

第二，海外“放水”引发国内放松预期，但实际上货币政策仍将进、退两难。应对热钱给宏观流动性带来变数，资金风险偏好值得密切关注；

第三，抑制影子银行及反脱媒化，一方面制约经济增长复苏势头，但降低股市的资金成本。

**股市波动区间震荡收敛**

对股市而言，长期来看，转型周期中产能过剩的传统周期性行业将呈现震荡走势，并决定了股市难有大级别系统性机会，结构性行情是主流。

中短期看，盈利预期难有起色，股市资金成本有望降低，投资者情绪略有修复但难免反复，IPO重启进程和经济数据表现值得关注。我们对股市波动区间震荡收敛看法不变。

板块方面，继续看好两类板块：1、受益于流动性和人民币国际化，业绩稳定性好、股息率堪比纯债的大盘蓝筹股；2、受益于经济转型的成长股和概念股。

**转债估值波动空间不大**

从影响转债估值的大的因素来看，股市仍然没有明确信号摆脱震荡市，转债市场估值难有大幅扩张或收缩的基础。

供求双扩容，短期债市风暴冲击已经过去，但保险转债发行在5月底之后将升温，债基新规带来的影响仍是不确定性因素。

预计转债估值波动空间也不会大，当然其间的时间差值得关注。

**建议放慢低吸节奏**

我们在2月8日、19日开始对转债市场转为谨慎并建议减持，近期股市频繁震荡过程中保持了中性看法。但上周转债市场表现略好于我们的预期。

我们暂不改变中性看法，短期向上的概率似乎略高，但随时都可能有反复。我们继续坚持震荡市原则，“恐慌中买入，乐观中卖出”，波段与配置并重。

我们前期建议低仓位投资者在股市调整和债市监管风暴冲击中开始尝试性低吸，理由在于股市反映了不少悲观预期，转债开始出现安全边际。

目前看，股市还不至于到乐观中卖出的地步，但开始进入阻力区域，加上保险转债发行预期将有所升温，建议投资者放慢低吸的节奏。

**个券点金**

个券选择，基于我们对股票板块的看法，我们将转债品种分为三类：

1、正股受益于流动性和人民币国际化，业绩稳定性好、股息率堪比纯债的大盘蓝筹股，这类转债仍具备纯债替代价值；

2、受益于经济转型的成长股和概念股，至少做基本配置，短期关注冲高回落风险；

3、传统的周期行业板块建议视安全边际做波段，前期曾建议减持，近日的低吸机会稍纵即逝。(完)