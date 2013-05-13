表格：美国4月零售销售较前月增加0.1%，市场预估为减少0.3%

标题新闻：土耳其电子及家电业者Vestel称洽谈收购日本东芝的电视机业务，但不确定能否成交
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路透5月13日 - 美国商务部周一公布：
* 美国4月零售销售较前月增加0.1%(预估为减少0.3%)。
* 美国4月扣除汽车的零售销售较前月减少0.1%(预估为减少0.1%)。
4月 3月修正值(前值) 2月 1月 13年4月/12年4月
零售销售 0.1 -0.5 -0.4 1.1 -0.1 3.7
扣除汽车 -0.1 -0.4 -0.4 1.1 0.1 2.8 (完)
(编译 王洋; 审校 侯向明)
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* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。