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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 20:37 BJT

表格：美国4月零售销售较前月增加0.1%，市场预估为减少0.3%

路透5月13日 - 美国商务部周一公布：

* 美国4月零售销售较前月增加0.1%(预估为减少0.3%)。

* 美国4月扣除汽车的零售销售较前月减少0.1%(预估为减少0.1%)。

4月 3月修正值(前值) 2月 1月 13年4月/12年4月

零售销售 0.1 -0.5 -0.4 1.1 -0.1 3.7

扣除汽车 -0.1 -0.4 -0.4 1.1 0.1 2.8 (完)

(编译 王洋; 审校 侯向明)
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