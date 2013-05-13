表格: 美国3月企业库存较前月持平，预期为增长0.3%

标题新闻：土耳其电子及家电业者Vestel称洽谈收购日本东芝的电视机业务，但不确定能否成交
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路透5月13日 - 美国商务部周一公布，美国3月企业库存较前月持平，预估为增长0.3%。2月经修正后为持平，前值为增长0.1%。
3月企业销售下跌1.1%，跌幅为2012年6月以来最大。
3月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 3月 2月 (前值) 13年/12年3月
库存 持平 持平 0.1 4.5
销售 -1.1 1.0 1.2 1.8
(以10亿美元计) 3月 2月 (前值) 12年1月
库存 1,640.9 1,641.4 1,642.1 1,570.0
销售 1,269.6 1,283.7 1,286.7 1,247.0
库存/销售比 1.29 1.28 1.28 1.26 (完)
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(编译 母红；审校 李军)
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* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。