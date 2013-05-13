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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 22:04 BJT

表格: 美国3月企业库存较前月持平，预期为增长0.3%

路透5月13日 - 美国商务部周一公布，美国3月企业库存较前月持平，预估为增长0.3%。2月经修正后为持平，前值为增长0.1%。

3月企业销售下跌1.1%，跌幅为2012年6月以来最大。

3月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 3月 2月 (前值) 13年/12年3月

库存 持平 持平 0.1 4.5

销售 -1.1 1.0 1.2 1.8

(以10亿美元计) 3月 2月 (前值) 12年1月

库存 1,640.9 1,641.4 1,642.1 1,570.0

销售 1,269.6 1,283.7 1,286.7 1,247.0

库存/销售比 1.29 1.28 1.28 1.26 (完)

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(编译 母红；审校 李军)
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