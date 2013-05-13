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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 04:17 BJT

USDA报告：截至5月12日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿5月13日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/12/13 05/05/13 05/12/12 五年均值 冬麦生长状况 - 优 5 5 14 -- - 良 27 27 46 -- - 普通 29 29 26 -- - 差 19 20 9 -- - 很差 20 19 5 --

玉米种植率 28 12 85 65 玉米出苗率　　　　　　　 　5 3 52 28 大豆种植率 6 2 43 24 棉花种植率 23 17 46 38 稻米种植率 69 55 81 74 稻米出苗率 49 36 74 57 冬麦抽穗率 29 20 73 51 春麦种植率 43 23 92 63 春麦出苗率 10 5 63 32 (完) 浏览USDA报告的相关新闻,请点选

(编译 李军; 审校 母红)
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