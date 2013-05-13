USDA报告：截至5月12日当周美国作物生长报告摘要(表)

标题新闻：土耳其电子及家电业者Vestel称洽谈收购日本东芝的电视机业务，但不确定能否成交
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路透华盛顿5月13日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/12/13 05/05/13 05/12/12 五年均值 冬麦生长状况 - 优 5 5 14 -- - 良 27 27 46 -- - 普通 29 29 26 -- - 差 19 20 9 -- - 很差 20 19 5 --
玉米种植率 28 12 85 65 玉米出苗率 5 3 52 28 大豆种植率 6 2 43 24 棉花种植率 23 17 46 38 稻米种植率 69 55 81 74 稻米出苗率 49 36 74 57 冬麦抽穗率 29 20 73 51 春麦种植率 43 23 92 63 春麦出苗率 10 5 63 32 (完) 浏览USDA报告的相关新闻,请点选
(编译 李军; 审校 母红)
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* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。