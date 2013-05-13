美股盘后：Information Services公布业绩后股价猛涨11.6%

《分析师观点》台湾3月出口年增13.2%与预期相符，今年GDP有望破2%

路透台北4月10日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期升13.2 %，与市场预期的年增13%相当，且是连续六个月正成长；1-3月出口较上年同期则成长15.1%。分析师预估这次复苏可望持续到下半年，今年GDP成长有望破2%，上半年央行尚不会升息。