美股盘后：Information Services公布业绩后股价猛涨11.6%

欧元债市：法德公债利差触及六周高位，法国大选不确定性令人不安
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透纽约5月13日 - Information Services Group Inc 股价在周一美股盘后交易中急升11.6%，此前该公司公布了业绩。(完)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透台北4月10日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期升13.2 %，与市场预期的年增13%相当，且是连续六个月正成长；1-3月出口较上年同期则成长15.1%。分析师预估这次复苏可望持续到下半年，今年GDP成长有望破2%，上半年央行尚不会升息。
中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。