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市场报道 | 2013年 5月 14日 星期二 05:31 BJT

美股盘后：Information Services公布业绩后股价猛涨11.6%

路透纽约5月13日 - Information Services Group Inc 股价在周一美股盘后交易中急升11.6%，此前该公司公布了业绩。(完)
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