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市场报道 | 2013年 5月 14日 星期二 07:48 BJT

****欧洲经济指标预测--5月14日-5月21日****

路透5月14日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 5月13日当周
    
 5月14日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                        公布时段      预估值         前值
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                       4月终值       -0.5%        -0.5%
          德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                 +1.2%        +1.2%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                -0.5%        -0.5%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                            +1.1%        +1.1%
 0600     德国批发(趸售)物价指数(较前月)                            4月          --        -0.2%
          德国批发(趸售)物价指数(较上年同期)                                     --        +0.3%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                                        3月          --       赤字49
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                     4月终值       +0.1%        +0.1%
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +1.2%        +1.2%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                              +0.3%        +0.3%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                          +1.3%        +1.3%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                                    3月       +0.4%        +0.4%
          欧元区工业生产(较上年同期)                                          -2.2%        -3.1%
 0900     德国ZEW经济景气指数                                       5月        38.3         36.3
          德国ZEW现况指数                                                      10.0          9.2
     
 5月15日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                        公布时段      预估值         前值
 0530     法国国内生产总值(GDP)(较前季)                      第一季初值       -0.1%        -0.3%
 0600     德国GDP(较前季)(经季节调整)                        第一季初值       +0.3%        -0.6%
          德国GDP(较上年同期)(未经季节调整)                                      --        +0.1%
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  4月终值        持平        +0.8%
          法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                            +0.9%        +1.1%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                               4月          --         持平
          瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                        --        -0.3%
 0800     意大利GDP(较前季)                                  第一季初值       -0.3%        -0.9%
          意大利GDP(较上年同期)                                               -2.2%        -2.8%
                                                                                     
 0830     英国请领失业金人数(万人)                                  4月     减少0.3      减少0.7
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率                   3月        7.9%         7.9%
                                                                                     
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)    截至3月的三个月       +0.7%        +0.8%
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)                        +0.8%        +1.0%
 0900     欧元区GDP(较前季)                                  第一季初值       -0.1%        -0.6%
          欧元区GDP(较上年同期)                                               -0.9%        -0.9%
                                                                                     
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                     5月          --       正20.0
    
 5月16日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                        公布时段      预估值         前值
 0645     法国工业投资                                           第二季          --          +1%
 0645     法国非农业就业数据                                     第一季          --        -0.2%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                              3月          --      顺差3.8
          意大利全球贸易收支(亿欧元)                                             --    顺差10.86
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                                    3月          --      顺差104
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)                4月终值       -0.1%         +1.2
          欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                          +1.2%         +1.2
    
 5月17日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    
    * 5月20日当周
    
 5月20日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                        公布时段      预估值         前值
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                        3月          --       -2.50%
          意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                               --       -7.90%
 0800     意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                        3月          --       -1.00%
          意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                               --       -4.70%
    
 5月21日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                        公布时段      预估值         前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                           4月          --        -0.2%
          德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                    --        +0.4%
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                           4月          --        +0.3%
          英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                    --        +2.8%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                          --        +0.4%
          英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                      --        +3.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                            --        +0.4%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同                           --        +3.2%
          期)                                                                        
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                   4月          --        -0.1%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                            --        +0.4%
          英国PPI产出物价(较前月)                                                --        +0.3%
          英国PPI产出物价(较上年同期)                                            --        +2.0%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                                            --        +0.1%
          英国PPI核心产出物价(较上年同期)                                        --        +1.3%
    (完)
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