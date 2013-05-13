欧洲经济指标预测--5月14日-5月21日****

路透5月14日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月13日当周 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.2% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.1% +1.1% 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -- -0.2% 德国批发(趸售)物价指数(较上年同期) -- +0.3% 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字49 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.2% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.3% +1.3% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 +0.4% +0.4% 欧元区工业生产(较上年同期) -2.2% -3.1% 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 38.3 36.3 德国ZEW现况指数 10.0 9.2 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.3% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.3% -0.6% 德国GDP(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +0.8% 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +0.9% +1.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- -0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.3% -0.9% 意大利GDP(较上年同期) -2.2% -2.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少0.3 减少0.7 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 7.9% 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至3月的三个月 +0.7% +0.8% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +0.8% +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.6% 欧元区GDP(较上年同期) -0.9% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 正20.0 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业投资 第二季 -- +1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 * 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -2.50% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.90% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.00% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -4.70% 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.4% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同 -- +3.2% 期) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 4月 -- -0.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- +0.4% 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.3% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) -- +1.3% (完)