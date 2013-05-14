金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌延续区间窄幅波动，关注美国汇率报告

* 人民币小幅收跌，延续区间窄幅波动 * 中间价存明显过滤，维稳意图明显 * 市场看法趋于一致，料短期仍延续区间波动 * 关注晚些时候美国公布的汇率报告 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间 波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基 本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩 波动区间，料短期仍延续区间波动。 他们并表示，监管并没有放松对购汇的真实性审查，投机需求仍被抑制，因此短期看大 行维稳压力并不大，但中期美元强势预期并没有明显消退；关注晚些时候美国将公布的汇率 报告，特别是对中国部分的说法。 “日内波幅变的更小了，（美元兑人民币）到这个位置，再下去也下不来多少，还得震 一段时间的吧。”一中资行交易员表示。 另有外资行交易员称，虽然受美国总统特朗普言论影响，美指短期走弱，但预计美元兑 人民币汇率仍会走高，只是“时间问题”，当前人民币汇市交易方都是轻仓操