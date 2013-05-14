金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

路透5月14日 -
以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月13日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.84%，报1,041.90点。
中国股市：中国股市沪综指周一小幅收跌。消费类板块领跌，军工电信板块则相对较好。
香港股市：周一香港股市创近一个月来最大跌幅。
中国汇市：人民币兑美元即期 跟随中间价再次收跌，受隔夜美元指数上涨的影响。
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印度股市：周一下跌逾2%，NSE指数自近两年半高位回落，ITC则从纪录高位回落，因投资者认为四周连升已过度，此前有数据显示贸易逆差跳增。指标BSE指数 下跌2.14%或430.65点至19,691.67点，为2012年5月以来最大单日跌幅。NSE指数 下跌2.08%或126.80点至5,980.45点。
印度汇市：印度卢比自盘初创下的逾两个月低位急速反弹，此前央行表示先前宣布的黄金进口限制规定将立刻生效，导致投资人大举空头回补卢比。卢比兑美元 收报54.73/74，高于周五收盘价54.80/81。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,422.290点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.62%至774.15点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.04%，报31.3475卢布，卢布兑欧元 涨0.12%，至40.6900卢布。
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巴西股市：连续第四日下跌，此前重要贸易伙伴国中国公布疲弱工业生产数据。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 跌1.2%，报54,447.77点，商品类股承压。
拉美汇市：巴西雷亚尔周一上扬，之前巴西石油公司Petrobras PETR4.SA 海外债券发行创纪录规模，增加对未来美元流入的预期，但墨西哥披索疲弱，因投资者仍担心墨西哥进一步降息。
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南非股市：上涨，投资者在大盘连两日下跌后低接，但Anglo American Platinum 再度挫跌，因投资者对其修正后的重整计划并不领情。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.45%，报35,740.30点。综合指数 收高0.44%，至40,407.27点。
南非汇市：南非兰特兑美元周一下跌，且可能持续承压。 (完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)