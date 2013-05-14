路透专访：意大利应该请求国际援助--欧洲央行前执委斯麦吉

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透米兰5月13日 - 前欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)周一表示，意大利政府应采取大胆行动，寻求国际金融援助，以完成国内银行业和经济的长期改革，尽管这种做法可能不受大众欢迎。
斯麦吉认为，虽然意大利公债收益率比起2011年11月该国还是欧元区债务危机重灾区时已经降低了一半，但国内经济仍不容乐观，休克疗法是必要的。
“意大利正面对非常严峻的局面，需要采用非常规手段彻底改变国家和经济的运行方式，”斯麦吉在出席米兰一个会议的间隙表示。
作为欧元区第三大经济体的意大利仍深陷20年来最漫长的衰退，预计经济最早要到今年下半年才会开始增长。
意大利每四个年轻人当中就有一个失业，企业也难以获得银行融资，政治前景不明抑制了投资。
斯麦吉表示，在这种情况下，意大利应申请预防性援助计划，与国际社会在2011年和2012年提供的帮助相类似。
“如果新政府寻求国际帮助，就必须讨论大胆的改革计划，这将大大降低中期前景的不确定性。”他说。
他警告说，如果缺乏有约束力的改革计划，根基不牢的左右翼执政联盟可能对改革拖延不办，直到在市场急转直下的压力下不得不采取严苛的撙节措施。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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